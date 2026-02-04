국민연금공단, 수도권 통근버스 운행 종료된다

김성주 국민연금 이사장 기자간담회서 밝혀

김성주 국민연금 이사장이 4일 기자간담회에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. 사진=김경수 기자

속보= 국민연금공단이 운영하는 수도권행 통근버스 운행이 종료될 전망이다. (전북일보 5일·22일 1면 보도, 26일 2면 등 보도)

김성주 국민연금 이사장은 4일 기자간담회에서 “지적이 있었기에 통근버스 운행은 중단할 것이다”고 밝혔다. 다만 김 이사장은 “통근버스가 사라지는 만큼 대안을 논의 중이다”고 덧붙였다.

김 이사장은 “앞서 본사 근무를 기피하는 현상이 있었고, 회사에서는 주거지원을 할 수 없는 현실이 있어 노조의 요청에 의해 통근버스를 운행을 했었다”며 “(통근버스)문제를 어떻게 해결할 것인가 정부 측하고도 협의를 하고 있다”고 설명했다.

그러면서 “현재 국민연금은 112개 지사를 운영하고 있는데, 일반직들은 본사만 근무할 수 있게 되어있지 않고 본사에서 1~2년 근무를 하면 또 지사로 나가게 되어 있다. 강제로 전북에 거주를 하게 할 수는 없는 부분을 이해해 달라”고 말했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지