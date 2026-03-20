[여론조사 : 정읍시장 성·연령·권역별 분석] 이학수, 연령·권역 고른 우세

이학수 30대 42% 최고…1권역 41%로 2권역보다 높아 조국혁신당 적극 공세 속 김민영 두자릿수...최종 대결서 결과 주목

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정읍시장 선거 여론조사에서는 이학수 현 시장이 연령·권역 전반에서 비교적 안정적인 지지 기반을 유지하며 높은 적합도를 형성한 것으로 나타났다. 일부 권역과 연령층에서 조국혁신당을 비롯한 경쟁 후보들의 추격 흐름도 감지됐다.

연령별로 보면 이 시장은 30대에서 42%로 가장 높은 지지율을 기록했고, 전반적으로도 30%대 중반 수준을 유지하며 전 연령층에서 고른 지지를 확보했다. 특정 세대에 편중되지 않은 지지 구조가 확인되는 대목이다.

권역별로는 생활권에 따라 미묘한 온도차가 나타났다. 감곡면·고부면·농소동·덕천면·북면·소성면·신태인읍·연지동·영원면·이평면·입암면·정우면이 포함된 1권역에서 이 시장은 41%로, 내장상동·산내면·산외면·상교동·수성동·시기동·옹동면·장명동·초산동·칠보면·태인면이 포함된 2권역(36%)보다 상대적으로 높은 지지율을 기록했다. 반면 김민영 전 정읍산림조합장은 2권역에서 17%로 1권역(13%)보다 높은 지지를 얻으며 지역별 기반 차이를 드러냈다.

직업별로도 이 시장은 농·림·수산업 49%, 무직·퇴직·기타 48%, 학생 45%, 화이트칼라 37% 등에서 비교적 고른 지지를 보였다.

한편, 김 전 조합장의 두 자릿수 지지율은 조국혁신당의 집중 공세와도 무관치 않다는 해석이 나온다.

최근 조국 대표가 정읍을 찾아 “정읍을 전북 최초의 혁신당 후보 당선 지역으로 만들겠다”고 밝히며 김민영 예비후보 지지를 호소한 만큼, 정읍시장이 조국혁신당의 전북 교두보가 될 수 있을지 여부도 이번 선거의 변수로 꼽힌다.

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지_04정읍시_최종.pdf

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

전북일보, JTV, 전라일보 여론조사 개요

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