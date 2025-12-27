새해 일출은 전북에서⋯해돋이 명소·축제 총정리

2026년은 ‘병오년’ 붉은 말의 해⋯전북 곳곳 해돋이 축제 개최 익산 백제왕궁, 부안 변산반도, 군산 해돋이공원, 김제 성산공원

지난해 새해 익산 백제왕궁(왕궁리 유적) 왕궁리오층석탑 뒤로 해가 떠오르고 있다. 전북일보 DB(익산=송승욱 기자)

말 그대로 다사다난했던 2025년 을사년(乙巳年) 푸른 뱀의 해가 가고, 2026년 병오년(丙午年) 붉은 말의 해가 온다. 환히 밝아오는 첫 해를 바라보면서 소원을 빌어보면 어떨까.

27일 한국천문연구원에 따르면 내년 전북 지역의 첫 일출(오전) 시각은 남원 7시 39분, 임실·장수 7시 40분, 전주 7시 41분, 정읍 7시 42분, 익산·부안 7시 43분, 군산·변산 7시 44분이다. 이외 시·군(천문연 천문우주지식포털 제공)은 순창·진안 7시 40분, 무주 7시 41분, 고창·완주 7시 42분, 김제 7시 43분이다.

도내 가볼만한 해돋이 명소와 축제를 소개해 본다.

△익산 백제왕궁(왕궁리 유적)

익산은 특별한 일출 명소를 가지고 있다. 바로 유네스코 세계유산으로 등재된 백제왕궁(왕궁리 유적)이다. 매년 해돋이를 보러 산과 바다에 갔던 사람이라면 주목할만하다.

백제왕궁은 일출부터 일몰, 별이 반짝이는 늦은 밤까지 모든 시간이 아름다워 전국의 사진 작가들이 모여 든다. 특히 왕궁리 오층 석탑 뒤로 떠오르는 해 사진이 유명해지면서 일출 명소로 자리매김한 것으로 전해진다.

2026 백제왕궁 해맞이 행사 포스터. 익산시 인스타그램 캡처

이곳에서 내년 1월 1일 오전 7시에 2026 백제왕궁 해맞이 행사가 열린다. 따뜻한 차를 나누며 소망을 적은 소원문을 거는 ‘여명 소원 나눔’을 시작으로 몸과 마음을 깨우는 해맞이 요가, 익산시립합창단 공연에 이어 일출 직후 소원종 퍼포먼스를 진행한다.

△부안 변산반도 국립공원

보통 일출은 동해, 일몰은 서해가 장관을 이룬다. 산과 바다가 어우러진 부안 변산반도 국립공원은 서해지만, 힘찬 일출과 환상적인 일몰 명소로 꼽힌다. 파도, 빨간 해의 조화는 마치 수채화 작품 같다고 한다.

2026 부안 해맞이 행사 안내. 부안축제 인스타그램 캡처

부안군은 오는 31일 변산해수욕장 일원에서 2025 변산해넘이축제를 갖고, 다음 날인 새해는 6곳에서 해맞이 행사를 연다.

변산(변산해수욕장)·상서(개암사)·계화(계중마을회관)·백산(백산성지)면은 오전 6시, 하서면(석불산 주차장 일원)은 오전 6시 20분, 부안서림신문(해뜰마루)은 오전 7시에 시작한다.

△군산 해돋이공원

이름부터 일출 명소의 기운이 느껴지는 군산 선양동 해돋이공원도 빼놓을 수 없다.

실제로 선양동은 군산에서 가장 먼저 해를 맞이하는 동네라는 뜻이라고 한다. 1930년대 일제강점기에 조선인들의 애환이 담긴 삶을 담은 채만식의 소설 <탁류>의 주인공 초봉이가 살던 곳이다. 조정래의 소설 <아리랑>의 배경이기도 했다.

이렇듯 선양동의 해돋이공원은 작지만, 오랜 역사적 가치를 지니고 있다. 군산 시내 중심부에 있어 접근성이 좋을 뿐더러 앞이 탁 트여 있어 군산 시내를 한눈에 내려볼 수 있다.

2026 탁류길 해돋이 문화제. 군산시 인스타그램 캡처

내년 1월 1일 오전 7시 이곳에서 2026 탁류길 해돋이 문화제가 열린다. 예술인들의 기념 무대를 시작으로 일출 시각에 맞춰 해맞이 퍼포먼스, 지역 인사 덕담, 시민 희망 인터뷰 등이 이어진다. 행사 후 주민과 자원봉사자가 준비한 떡국도 나눠 먹는다.

△김제 성산공원

김제시청 옆 성산공원 역시 군산 해돋이공원처럼 김제 시내가 한눈에 보이는 전망 좋은 공원으로 불린다. 도심 속의 역사와 자연이 공존하는 특별한 곳이다.

오르막길이 있긴 하지만, 대부분 평탄한 길이라 남녀노소 누구나 쉽게 오갈 수 있어 산책 명소로도 분류된다. 아이들을 위한 유아숲 체험원 등이 조성돼 있어 가족 단위로 와도 부담 없이 즐길 수 있는 게 특징이다.

김제시 2026 병오년 해맞이 행사. 김제시 인스타그램 캡처

이곳에서도 오전 7시부터 김제시 2026 병오년 해맞이 행사가 열린다. 새해 소망을 적어 새해 맞이 소원의 탑을 만들고, LED 호롱불을 들고 새해 인사와 함성을 지르고, 올해의 운세가 담긴 행운쿠키를 먹을 수 있다.

