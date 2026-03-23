전북 민심 ‘정책·능력’ 선택…정쟁보다 생존 해법 본다

전북 최대 화두는 ‘미래 먹거리’…유권자들, 성장동력 확보에 가장 큰 무게 김관영·천호성 선두 유지…‘내란 공방’·‘표절 시비’보다 정책·성과에 무게

전북 유권자들은 이번 6·3 지방선거에서 정당 간 대결이나 후보 간 공방보다, 지역의 미래를 좌우할 해법을 제시할 수 있는 인물을 중심으로 선택 기준을 세우고 있는 것으로 나타났다. /전북일보 자료사진

전북 유권자들은 이번 6·3 지방선거에서 정당 간 대결이나 후보 간 공방보다, 지역의 미래를 좌우할 해법을 제시할 수 있는 인물을 중심으로 선택 기준을 세우고 있는 것으로 나타났다.

산업 기반 약화와 인구 감소로 인한 지방 소멸이 눈앞에 닥친 전북에서 이에 대한 위기의식이 올해 지방선거 표심에 직접적인 영향을 미치고 있다는 분석이 나온다.

전북일보와 전라일보, JTV전주방송이 공동으로 케이스탯리서치에 의뢰해 지난 13일부터 15일까지 실시한 여론조사에 따르면, 전북의 가장 시급한 현안으로는 ‘피지컬AI·방위산업·반도체 등 첨단산업 육성’이 27%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘새만금 특별자치단체 추진’ 18%, ‘완주·전주 통합’ 17%, ‘새만금 신공항 건립’ 13% 순으로 집계됐다.

이는 과거 새만금 중심 개발 의제에서 벗어나, 새로운 성장 동력 확보에 대한 요구가 전면에 부상한 것으로 해석된다.

이 같은 시급한 현안에 대한 변화의 흐름은 차기 단체장 선택 기준에서도 확인됐다.

이번 여론조사에서 전북특별자치도지사의 선택 기준 중 ‘정책과 공약’ 을 보고 뽑겠다는 이들은 가장 많은 36%였다.

다음으로 ‘인물과 능력’이 26%, 도덕성과 청렴성이 23%였다. 반면, 소속 정당및 정치적 성향은 7%, 후보의 출신지역과 학교는 1%에 그쳤다.(여론조사와 관련 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)

전북특별자치교육감 선거에서도 응답자의 27%가 ‘전문성 및 현장 경험’을 가장 중요한 기준으로 꼽았고 ‘도덕성과 청렴성’이 23%, ‘정책과 공약’이 20%로 뒤를 이었다.

이 같은 흐름은 기초단체장 여론조사 결과에서도 감지됐다. 전북 14개 시·군 대부분 유권자들은 단체장 선택기준을 같은 기준에서 보고 있었다.

이번 선거에서만큼은 전북 유권자들이 단기적인 네거티브보다 실제 정책과 성과를 더 중요하게 보고 있다는 분석이 나오는 이유다.

전북 정치권 한 관계자는 “지금 선거는 누가 더 공격을 잘하느냐보다 누가 전북의 먹거리와 미래를 제시하느냐의 싸움”이라며 “결국 정책의 구체성과 실행력이 승부를 가를 것”이라고 말했다.

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