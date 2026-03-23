[여론조사] 부안군민, 인구 소멸 대응·정주 여건 개선 여론 높아

30대는 ‘RE100 산단 유치’, 자영업자는 ‘지역 경제 활성화’ 원해

부안군민들은 지역의 가장 시급한 현안으로 ‘인구 소멸 대응과 정주 여건 개선’을 꼽고 있는 것으로 나타났다. 이어 ‘RE100 국가산업단지 유치’(21%), ‘소상공인 등 지역 경제 활성화’(19%) 순으로 조사됐다. /전북일보 자료사진

부안군민들은 지역의 가장 시급한 현안으로 ‘인구 소멸 대응과 정주 여건 개선’을 꼽고 있는 것으로 나타났다.

지난 17일에서 18일 전북일보와 JTV전주방송, 전라일보가 공동으로 케이스탯리서치에 의뢰하여 실시한 부안군수 여론조사 결과, 부안군 시급한현안을 묻는 질문에 응답자의 27%가 ‘인구 소멸 대응과 정주 여건 개선’이라고 답해 가장 높은 비중을 차지했다.

이어 ‘RE100 국가산업단지 유치’(21%), ‘소상공인 등 지역 경제 활성화’(19%) 순으로 조사됐다.연령별로는 18세~29세(40%)와 학생층(36%)에서 인구 소멸 대응 및 정주 여건 개선에 대한 응답이 상대적으로 높게 나타났다.

반면 30대에서는 ‘RE100 국가산업단지 유치’(33%)를 가장 시급한 현안으로 꼽아 세대별 시각 차를 보였다.직업별로는 자영업자 집단에서 ‘소상공인 등 지역 경제 활성화’ 응답이 31%로 가장 높았으며 , 화이트칼라(35%)와 블루칼라(32%) 종사자는 인구 소멸 대응을 1순위로 선택했다.

이외에도 ‘수소도시 부안 조성 및 신산업 육성’(10%), ‘부안형 바람연금 및 에너지 수익 공유 체계 구축’(7%), ‘송전선로 추진사업’(2%) 등이 지역의 주요 현안으로 거론됐다.지역별로는 제1권역(27%)과 제2권역(28%)에서 모두 인구 문제를 최우선 과제로 지목해 권역에 상관없이 소멸 위기감이 공통적으로 확산되어 있음을 시사했다.

이번 조사는 SKT·KT·LGU+ 등 3개 통신사가 제공한 휴대전화 가상(안심)번호 상 무선전화 면접조사로 진행됐다. 표본 크기는 부안군을 성·연령·권역별 층화 확률로 구분해 지역에 거주하는 만 18세 이상 남녀 507명이다. 응답률은 40.9%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±4.4% 포인트다. 여론조사와 관련 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

부안=김동수기자

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