[천년의 종이, 전북의 내일을 쓰다] 기록을 수호하는 한지의 과학과 현장

전북의 닥나무와 물로 빚어져, 천년의 세월을 견디는 전주 한지 최근 창덕궁 복원부터 바티칸까지, 전주 한지 글로벌 표준으로 행정, ‘손 한지’ 숍·한지 운동회 등 일상 접점 확대 박차

본보는 앞선 연재를 통해 유네스코 등재를 향한 흐름(1편)과 전북의 자연이 빚어낸 탄생 과정(2편)을 짚었다. 이제 시선은 완성된 한지가 세상에서 어떤 ‘증명’을 해내고 있는지로 향한다. 한지는 만들어지는 찰나의 미학보다, 수백 년의 고독을 묵묵히 견뎌내는 순간에 그 진정한 가치를 드러내고 있기 때문이다.

기록을 보관하는 서고는 적막하다. 빛은 철저히 차단되고, 온도와 습도는 일정하게 유지된다. 이곳에서 한지는 단순히 쌓여 있는 데이터가 아니라, 세심하게 ‘관리’되는 유물이다. 시간은 기록을 훼손하는 적이 아니라, 어떤 재료를 선택하느냐에 따라 보존의 역사가 될 수도, 소멸의 흔적이 될 수도 있다. 이곳에서 전북의 한지는 단순한 전통 종이를 넘어, 전 세계 문화재 복원의 새로운 표준이자 기록 수호의 최후 보루로 서 있다.

△ 닥섬유가 직조한 ‘보존 과학’의 정점

한지가 서구의 양지(洋紙)를 압도하는 생명력을 지니는 이유는 무엇일까. 보존 과학의 관점에서 한지는 인류가 발명한 가장 완벽에 가까운 중성지(中性紙)로 꼽힌다.

첫 번째 비밀은 ‘산도(pH)의 안정성’에 있다. 일반적인 복사지나 신문지는 제조 과정에서 표백제와 화학 약품이 대량 투입되어 시간이 흐를수록 산성화된다. 이 과정에서 종이 스스로가 타 들어가는 ‘황변 현상’이 발생하며, 수명은 길어야 50~100년에 그친다. 반면, 전북의 전통 방식으로 제작된 한지는 천연 알칼리성 제액을 사용하는 덕분에 산성화를 늦춘다. 이는 곧 천년이 지나도 바스러지지 않는 생명력의 근거가 된다.

두 번째는 ‘섬유 구조의 결합력’이다. 닥나무의 긴 섬유(장섬유)를 ‘외발뜨기’ 방식으로 얽히게 만드는 한지의 구조는 일반 종이와는 차원이 다르다. 짧은 섬유를 압축해 만드는 양지가 외부 충격에 취약한 반면, 사방으로 그물망처럼 얽힌 한지는 반복적인 접힘과 인장 강도에서 압도적인 내구성을 보여준다.

△ 전북의 한지, 국가유산의 결을 잇는 행정의 힘

전통한지로 정비한 창경궁 연경당 사랑채/사진=국가유산청

이러한 과학적 우수성은 행정의 체계적인 뒷받침을 통해 실전 현장으로 확장되고 있다. 최근 전주한지가 창덕궁 연경당의 대규모 복원 공사(약 815㎡)에 투입된 것은 지역 행정력이 일궈낸 값진 성과다. 약 1만 장의 전통 한지가 국가유산의 원형을 복원하는 데 사용됐는데, 이는 지역이 꾸준히 추진해온 ‘전통한지 생산시설 구축’과 ‘품질 표준화’ 작업이 결실을 맺은 사례다.

글로벌 무대에서의 활약도 눈부시다. 전주시는 이미 루브르 박물관과 이탈리아 베네치아 국립 마르차나 도서관 등과 협력하며 전북의 한지를 세계적 고문서 복원지의 표준으로 각인시키고 있다. 완주 소양의 대승한지마을 역시 원형 한지 제조 공법을 고수하며, 기록 보존을 위한 원형 공급지로서 전북의 자존심을 지키고 있다.

△ 역설: 박물관을 넘어 일상으로 흐르는 ‘손 한지’의 온기

하지만 이러한 ‘탁월한 보존성’은 역설적으로 한지를 일상에서 멀어지게 만든 원인이 되기도 했다. 값싸고 대량 생산이 가능한 종이가 시장을 장악하면서, 한지는 ‘복원’과 ‘문화재’라는 특수한 영역 속에 박제되었다. 1990년대 전국 100여 곳에 달했던 전통 한지 공방은 현재 20여 곳 남짓으로 급감했다. 도내에서도 장인들의 고령화와 원료 자급률 저하로 생산 기반이 흔들리는 냉정한 현실이 지표로 증명된다.

이에 전주문화재단 한지산업팀은 이 지점에서 ‘제조 산업으로서의 한지’에 주목한다. 재단 관계자는 “한지 산업은 결국 제조가 기반이 돼야 한다"며 "최근 서예나 민화 인구가 늘어나며 한지의 수요도 함께 증가하는 추세다. 특히 ‘전주한지’라는 브랜드가 가진 가치가 높아 시장의 수요는 분명히 존재한다”고 분석했다.

2025 전주국제한지산업대전 _한지판매장/사진=전주문화재단

문제는 접근성이었다. 개별 제조업 공장에서 일반 소비자가 소량의 종이를 구매하기란 구조적으로 쉽지 않기 때문이다. 이를 해결하기 위해 재단은 전주 한지 전문 숍인 ‘손 한지 판매장’을 운영 중이다. 이곳은 전주 한지를 종류별로 한눈에 비교 분석하고 구매할 수 있는 플랫폼 역할을 하며, 생산자와 소비자 사이의 높은 문턱을 낮추고 있다.

2025 전주국제한지산업대전 _전주한지운동회/사진=전주문화재단

이와 더불어 재단은 한지를 박물관 유리창 너머로 감상하는 대상이 아닌, 직접 만지고 즐기는 대상으로 되돌려놓기 위해 행정적 상상력을 발휘하고 있다. 매년 열리는 ‘전주한지축제’를 통해 다양한 체험거리를 제공하는 것은 물론, 최근에는 ‘한지 운동회’라는 콘텐츠를 선보였다.

한지를 단순히 쓰는 종이가 아니라 ‘놀이기구’로 활용하는 이 시도는 어린 세대들에게 한지를 친밀한 생활 소재로 인식시키는 데 큰 역할을 하고 있다. 재단 관계자는 “한지를 통해 뛰고 놀며 몸으로 익힌 기억은 다음 세대가 한지를 일상적으로 소비하는 기반이 될 것”이라고 전했다.

2025 전주국제한지산업대전 _한지체험/사진=전주문화재단

그럼에도 불구하고 한지가 우리 시대에 던지는 메시지는 명확하다. 디지털 데이터조차 수십 년의 저장 수명을 장담할 수 없는 시대에, 스스로 무너지지 않고 천년의 기록을 온전히 품어내는 재료는 한지가 유일하기 때문이다. 한지는 과거의 유산이 아니라, 지금도 전북의 공방과 행정 현장에서 숨 쉬며 작동하는 고도의 기술이다.

기획은 이 지점에서 다시 묻는다. 세계가 인정하고 과학이 증명한 이 완벽한 재료가, 왜 우리의 삶 속에서는 사라져가고 있는가. 본보는 앞으로 이 종이를 직접 만드는 현장, 즉 장인들의 거친 손마디와 뜨거운 삶의 궤적을 쫓는다. 한지의 명맥을 이어가는 사람들, 그리고 그 계보가 어떻게 이어지고 혹은 위태롭게 끊어지고 있는지를 생생히 기록할 예정이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지