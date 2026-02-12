전주시, 컬링전용경기장 건립 추진

전북도교육청과 협약…내년까지 화산공원 일대 조성

12일 열린 전주 컬링전용경기장 건립 업무협약식에서 우범기 전주시장과 유정기 전북도교육청 교육감 권한대행이 컬링 선수들과 파이팅을 외치고 있다. /전주시

전주 컬링전용경기장 건립이 추진된다.

우범기 전주시장과 유정기 전북도교육청 교육감 권한대행은 12일 전주시청에서 전주 컬링전용경기장 건립을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 두 기관은 전북컬링 등록 선수 65명(전북도청, 전북컬링연맹, 전주시 초·중·고등학생 등)이 사용하는 컬링전용경기장을 건립하고, 각종 컬링대회를 유치할 계획이다.

이와 관련 이들은 컬링전용경기장 건립을 위한 행정 절차 이행 및 예산 지원, 정규 수업 또는 방과 후 활동 등 학생 이용 활성화 등에 적극 협력하기로 했다.

전주 컬링전용경기장은 내년까지 화산공원 일대에 지상 2층, 경기면 4시트로 조성한다. 경기장 건립을 위해 시비 31억 원 등 총 140억 원을 단계적으로 투입한다.

우범기 전주시장은 “이번 협약은 전주시의 체육 진흥, 컬링 종목 저변 확대를 위한 중요한 이정표가 될 것”이라며 “각 기관과의 긴밀한 협력을 통해 전주 컬링전용경기장 건립을 신속히 추진하겠다. 이를 통해 전주가 대한민국 대표 문화체육도시로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

유정기 교육감 권한대행은 “이번 협약은 교육청과 지자체가 협력해 지역의 체육 인프라를 확충하고, 학생들에게 양질의 교육 환경을 제공한다는 점에서 의미가 크다”며 “전주 컬링전용경기장이 도내 학생 선수들에게는 꿈을 키우는 터전이 되고, 일반 학생들에게는 새로운 스포츠 경험의 장이 되길 기대한다”고 밝혔다.

