도민 84.6% “전북 치안 전반적 안전"

전북경찰청, 도민 5275명 대상 설문조사 분야별 요구사항 치안 정책에 반영 계획

전북 도민 10명 중 8명 정도가 지역 치안 상태를 안전하다고 인식하고 있다는 조사 결과가 나왔다.

전북경찰청은 ‘전북경찰 치안정책 설문조사’ 결과를 11일 발표했다.

해당 조사는 지난달 5일부터 18일까지 2주간 도민 5275명을 대상으로 진행됐으며, 조사 항목은 ‘전반적인 안전’, ‘범죄예방’, ‘수사’, ‘교통안전’, ‘사회적약자보호’ 등 5개 분야였다.

전체 5개 분야 중 ‘전반적인 안전도’의 경우 84.6%의 도민이 매우 안전 또는 안전하다고 답변, 5점 만점 기준 4.16점으로 가장 높은 평가를 받았다. 이어 범죄예방이 78.5%(4.09점), 수사가 77.6%(4.07점), 사회적 약자 보호가 73.8%(3.97점), 교통안전 72.9%(3.92점) 등 순으로 집계됐다.

도민들의 각 분야별 구체적인 정책 요구도 있었다.

범죄예방 분야에서는 주거 밀집 지역과 공원, 산책로 등을 중심으로 CCTV 등 방범시설을 보강하고 순찰을 강화하는 방안이 제기됐으며, 112신고 대응에 있어 신속한 출동뿐만 아니라 적극적인 현장 조치가 중요하다는 목소리가 나왔다.

또한 수사 분야에서는 공정성과 신뢰를 바탕으로 적극적인 사건 해결과 수사 절차에 대한 친절한 설명이 필요하다는 의견이 나왔다.

또한 교통안전 분야에서는 개인형 이동장비와 이륜차에 대한 단속과 계도를 통한 교통질서 확립을 주문하는 목소리가 높았다. 사회적 약자 보호를 위해서는 가해자에 대한 엄정 대응과 피해자 안전 조치 확대 요청, 법률‧심리 상담과 스마트워치 지급 등 실질적 지원 방안이 효과적인 대안으로 평가됐다.

전북경찰청은 설문조사로 확인된 도민들의 요구사항을 치안 정책에 반영할 계획이다.

김철문 전북경찰청장은 “이번 설문조사는 도민 목소리를 직접 확인한 소중한 자료다”며 “조사 결과를 현장 활동에 녹여내 도민이 피부로 느끼는 안전한 전북을 만들어 나가겠다”고 말했다.

김문경 기자

