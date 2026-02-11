전주 송천동 일대 들개 출몰⋯주민들 ‘불안’

2월 들어 ‘보행자·길고양이 공격했다’ 신고 접수 시, 포획틀 설치⋯출몰주의 안내현수막 내걸어

최근 전주시에서 들개 무리가 출몰했다는 신고가 잇따라 접수되고 있어 지자체가 주의를 당부했다.

11일 전주시에 따르면 지난 2일부터 이날까지 전주시 덕진구 송천동 일대에서 들개 5마리가 무리를 지어 다니고 있다는 신고가 접수됐다. 신고는 들개들이 보행자의 옷을 물어뜯거나 길고양이를 공격했다는 내용이었으며, 현재까지 10여 건이 접수된 것으로 파악됐다.

이러한 상황이 이어지면서 주민들은 불안감을 호소하고 있다.

송천동에 거주하는 정모(70대) 씨는 “사람을 공격하기도 했다고 하니 신경 쓰이는 것이 사실”이라며 “평소 건지산 등산을 자주 가는데 걱정스럽다”고 우려했다.

인근의 한 아파트 관계자는 “들개 5-6마리가 한꺼번에 달려들어 공격했다는 입주민의 신고가 이틀 연속으로 접수됐었다”며 “위협을 느끼신 입주민들이 굉장히 놀라서 연락을 주셨고, 이후 관련 기관에 신고하고 주민들에게 주의 사항을 안내한 상황”이라고 전했다.

이에 전주시는 포획틀을 설치하고 들개 관련 주의 현수막을 설치하는 등 대응에 나섰다.

전주시 관계자는 “관련 민원을 접수한 뒤 현장을 확인했으며, 바로 포획을 시도했으나 민감한 개체들인지 인근 산으로 달아났다”며 “현재 주의 사항을 적은 현수막을 걸었으며, 포획반을 운영하는 동시에 적절한 장소에 포획틀을 설치하려고 계획 중”이라고 말했다.

이러한 들개 관련 민원은 매년 반복적으로 접수되고 있다.

최근 5년(2021~2025년) 간 전주시에 접수된 들개 관련 민원은 총 119건으로, 같은 기간 154마리의 들개가 포획됐던 것으로 확인됐다.

관계 당국과 전문가는 들개 무리와 마주쳤을 때에는 등을 보이며 달리거나 소리를 지르지 말고 천천히 자리를 피하는 등 안전 수칙을 지켜야 한다고 당부했다.

이와 함께 전문가는 유기견 발생을 줄여야만 들개 발생 문제의 근본적 해결이 가능하다고 제언했다.

이웅종 서울디지털대학교 반려동물학과 교수는 “반려견들이 무책임하게 버려지면 떠돌이 생활을 하다가 가족을 이루게 되고, 결국 들개 무리가 발생하는 역순환이 생긴다”며 “입양할 때는 방송 등에서 본 반려견의 좋은 모습만 생각하지만, 실질적으로 반려견을 키우려고 하면 엄청나게 해야 할 것이 많은 만큼 이러한 부분에 대한 사전 교육이 철저하게 이뤄져야 한다"고 강조했다.

그러면서 "반려동물 교육 인증제 등을 통해 책임감 있는 반려 문화가 사회적으로 자리잡을 수 있도록 해야 한다”며 “또한 지자체는 들개 신고가 들어오면 빠르게 포획을 진행해 시민들의 안전을 보호해야 한다”고 덧붙였다.

