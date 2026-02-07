덕유산에서 차박하던 부자 숨진 채 발견⋯경찰 조사 중

무주경찰서 전경/전북일보 DB

덕유산에서 차박을 하던 부자가 숨진 채 발견됐다.

7일 무주경찰서 등에 따르면 이날 0시 10분께 무주군 설천면의 한 주차장에서 “차 안에 사람이 쓰러져 있다”는 내용의 신고가 접수됐다.

출동한 경찰과 소방당국은 차량 내부에서 A씨(57)와 B군(10) 부자를 발견했으나 이미 숨진 상태였다.

당시 차량 내부에는 가스난로가 작동 중이었던 것으로 파악됐다.

경찰에 따르면 이들은 덕유산을 찾았다가 숙소를 구하지 못해 차박을 했던 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “범죄 혐의점은 없었다”며 “일산화탄소 중독으로 인한 사고라고 추정하고 정확한 경위를 조사 중”이라고 말했다.

김문경 기자

