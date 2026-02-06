고창군, 문체부 ‘제2기 로컬100’ 3개 문화자원 선정 쾌거

청보리밭축제·선운사·고인돌유적 이름 올려…전국 5개 지자체만 3곳 이상 선정

2025년 제22회 청보리밭 축제에는 51만 명의 방문객이 방문하였다. 사진제공=고창군

고창군이 문화체육관광부가 주관하는 ‘제2기 로컬100’ 사업에 지역 대표 문화자원 3곳이 동시에 선정되는 성과를 거뒀다. 선정된 자원은 △고창 청보리밭축제 △선운사 △고인돌유적으로, 한 지역에서 3개 이상이 이름을 올린 곳은 전국에서도 춘천·진도·서귀포·경주·고창 등 5개 지자체에 불과하다.

‘로컬100’은 문화체육관광부가 전국의 우수 문화자원 100곳을 선정해 지역 고유의 문화적 가치와 매력을 널리 알리기 위해 추진하는 사업이다. 이번 제2기 선정은 1차 서면심사와 2차 대국민 투표를 거쳐 최종 확정됐으며, 선정 지역에는 향후 2년간 정부 차원의 집중적인 홍보와 마케팅 지원이 이뤄진다. 이를 통해 시민의 문화 향유 기회를 확대하고 관광객 유입을 통한 생활인구 증가와 지역경제 활성화를 도모한다는 취지다.

이번 선정으로 고창군은 농업·자연·역사·종교문화가 조화를 이루는 복합 문화도시로서의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다는 평가를 받고 있다.

유네스코 세계유산인 고창 고인돌 유적은 죽림리 일대 442기와 도산리 5기 등 총 447기의 고인돌이 밀집 분포한 국내 최대 규모의 선사문화 유적으로, 연간 100만 명 이상이 찾는 대표 관광지다. 탐방로와 선사체험 프로그램 등 참여형 문화관광 콘텐츠가 활발히 운영되고 있다.

고창 선운사는 천년 고찰의 역사와 함께 대웅전, 마애여래좌상 등 국가지정 보물을 간직한 사찰로, 동백숲과 내원궁 등 뛰어난 자연경관이 어우러진 치유의 공간으로 자리 잡았다. 사계절 내내 참배객과 관광객의 발길이 이어지며, 템플스테이 등 체험 프로그램을 통해 열린 문화공간으로 기능하고 있다.

고창 청보리밭축제는 청보리와 유채꽃이 어우러진 장관으로 매년 수십만 명이 찾는 대표 농경문화 축제다. 주민이 직접 기획하고 운영하는 주민주도형 축제로 성장했으며, 최근 드라마 촬영지로도 주목받았다. 특히 2025년 제22회 축제에는 51만 명의 방문객을 유치하며 지역 대표 관광 브랜드로서의 위상을 공고히 했다.

심덕섭 고창군수는 “이번 로컬100 선정은 고창이 지닌 문화자원의 가치가 전국적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지역 고유의 문화자원을 지속적으로 발굴하고 관광·문화 콘텐츠와 연계해 지역 활성화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

