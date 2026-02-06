김제시, 난임부부 한방 치료비 최대 180만원 지원

김제시청 전경.

김제시는 난임으로 어려움을 겪는 부부의 임신·출산을 지원하기 위해 ‘한방 난임부부 지원사업’을 추진한다고 밝혔다.

한방 난임부부 지원사업은 전통 한의학적 치료를 통해 난임부부의 자연임신 가능성을 높이고, 치료에 따른 경제적 부담을 완화하기 위한 사업이다.

전북특별자치도에 주민등록을 두고 거주하는 난임부부(사실혼 포함)를 대상으로 하며, 1인당 최대 180만 원 상당의 한방 난임 치료비를 지원한다.

지원 대상자는 신청 시 희망하는 한의원을 직접 선택해 신청할 수 있으며, 이후 전북도 한의사회의 심사를 거쳐 지정 한의원으로 최종 배정된다. 치료는 배정된 한의원에서 4개월간 한방 난임 치료를 진행하고, 치료 종료 후 2개월간 임신 여부에 대한 추적 관리가 이뤄진다.

보건소 관계자는“한방 난임 치료는 신체 전반의 건강 회복을 돕는 치료로, 난임부부에게 또 하나의 선택지가 될 수 있다”며“앞으로도 난임 극복을 위한 다양한 지원을 통해 출산 친화적인 지역 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

김제=강현규 기자

