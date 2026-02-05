‘완전 통합’시 2차 공공기관 이전 우선권 목소리 대두

도, 2차 공공기관 이전 농협중앙회 등 30~40곳 중 10여곳 목표 통합 시 재정 인센티브뿐 아니라 공공기관 추가 이전 안배 필요 도, 전북특별법 2차 개정안 반영 정치권 상대 지속 추진 계획

전북 혁신도시 전경. /전북일보 자료사진

완주·전주 통합에 대한 논의가 새로운 국면을 맞은 가운데, 정부가 추진하는 2차 공공기관 이전에서 기초 통합 지자체도 이전 우선권을 주는 것을 제도적으로 고려해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

5일 전북특별자치도에 따르면 전북자치도는 2차 공공기관 전북 이전 대상으로 거론되는 한국마사회 등 30~40곳 중 10여 곳을 유치하는 것을 목표로 대응 전략을 가다듬고 있다.

특히 농협중앙회와 한국투자공사, 7대 공제회 등 이전 시 파급 효과가 큰 기관들이 주요 대상이다. 도는 이들 기관을 유치해 지역 산업과 금융 생태계 전반의 체질 개선을 노리고 있다.

이날 노홍석 도 행정부지사는 도청 출입기자들과 만난 자리에서 “물이 들어와야 배를 띄울 수 있는데 지금 전북은 금융중심지 조성에 대한 기대감도 커지고 있어 관련 금융기관 등에서 문의가 많아지는 상황”이라고 말했다.

공공기관 이전에 대응해 전담팀(TF)을 구성한 도는 이러한 환경 변화를 기회로 완주·전주 통합 시 전북 발전의 전환점으로 만들겠다는 구상이다.

국토교통부는 지난해 말 1차 공공기관 연계성과 지역 전략 산업 우선으로 2차 공공기관을 이전하겠다고 발표한 바 있다.

또 정부는 광역통합시 공공기관 이전 우선권을 준다고 했는데, 기초이긴 하지만 완주·전주역시 통합할 경우 공공기관 추가 이전에 대한 우선권도 고려될 가능성이 높다.

도는 광주·전남, 대전·충남 등 타 시·도 통합 논의 과정에서 재정 인센티브뿐 아니라 공공기관 이전 우선권을 부여하는 방안이 제도화되고 있다는 점에 주목하고 있다.

도내에선 완주·전주 통합 역시 동일한 수준의 혜택이 적용돼야 한다는 목소리가 높다.

이와 관련해 전북특별법 2차 개정안에 통합 기초지자체에도 대한 공공기관 이전 우선권을 명시해야 한다는 요구가 제기되고 있다.

단지 선언적 조항에 그치지 않고 이전을 희망하는 공공기관의 분야와 기관 수 등을 구체적으로 적시해 실효성을 높여야 한다는 제언도 있다.

도는 특별법 개정안에 통합 지자체에 대한 공공기관 이전 우선권을 추가하기 위해 정치권을 상대로 한 입법 활동을 전개할 계획이다.

도 관계자는 “지역구 의원들을 중심으로 특별법 개정안에 공공기관 이전 시 우선권 부여 조항을 반영하기 위한 추가 발의와 수정 요구를 이어간다는 방침이다”고 밝혔다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지