완주 통합찬성단체 “정부, 완주·전주통합 신속한 지원 대책을”

완주군의회 대승적 결단·대통령 전북지역 타운홀미팅 개최 촉구

완주역사복원추진위원회

완주역사복원추진위원회와 완주전주통합 하계올림픽 추진위원회는 안호영 국회의원의 완주·전주 행정통합 추진 결단을 환영하며 정부와 국회의 신속한 지원과 입법을 촉구했다.

두 단체는 5일 완주군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “지난 2일 전북도의회 기자회견에서 안호영 국회의원이 정동영 통일부 장관, 이성윤 전주(을) 국회의원과 함께 통합 추진 결단을 발표한 것은 역사적 전환점”이라고 밝혔다.

이들 단체는 “완주·전주 통합이 이뤄질 경우 전북특별자치도가 ‘5극3특’ 전략의 핵심 축으로 자리매김하며 국가균형발전의 중심으로 도약할 수 있다”며 지역 정치권과 완주군의회의 동참을 촉구했다. 특히 “전주·완주 지역 더불어민주당 국회의원들의 뜻에 맞춰 완주군의회가 대승적 결단을 내려 통합 의결에 나서야 한다”고 주장했다.

또 통합 실현을 위해 정부 차원의 재정·행정 지원과 국회의 입법 지원이 선행돼야 한다고 주장했다. 이들은 “안호영 의원의 결단은 무조건적인 통합이 아니라 이재명 대통령과 정부의 대폭적인 완주 지원을 전제로 한 것”이라며 “정부가 즉각적인 지원 방안을 제시해야 한다”고 강조했다.

통합시 출범 이후 4년간 10조 원 규모의 지원과 함께 제2차 공공기관 이전 시 우대조치, 특례시 지정, 4개 행정구 설치 등의 정책 발표를 요구했다. 이와 함께 완주군민들이 우려하는 자치권 상실, 지역 낙후, 재정부담 증가 문제를 해소할 수 있는 대책을 특별법에 명문화해야 한다고 덧붙였다.

이들은 또 “이재명 대통령 취임 이후 8개월 동안 전북 방문이 없어 도민들의 실망감이 커지고 있다”며 전북지역 타운홀미팅 개최와 직접적인 소통을 통해 지역 현안을 해결해 줄 것도 촉구했다.

완주=김원용 기자

