익산로컬푸드직매장 어양점, 고육지책에도 ‘운영 중단’ 위기감 여전

익산시, 관리위탁 동의안 심의 앞두고 의회의 대승적 결단 요청 운영 중단이라는 최악의 사태 방지 및 출하 농민 우선 보호 취지 그럼에도 부결 가능성 의회 안팎에서 흘러나오며 농가 불안 고조

속보= 익산로컬푸드직매장 어양점 운영 정상화를 위해 익산시가 전문기관 투입 방침이라는 고육지책까지 내놨지만, 운영 중단에 대한 위기감이 여전히 사그라지지 않으면서 농가들이 불안을 호소하고 있다. (2025년 12월 11일자 8면·19일자 5면, 2026년 1월 20일자 8면·22일자 8면 보도)

운영 중단이라는 최악의 사태를 막기 위한 어양점 관리위탁 동의안 심의를 하루 앞둔 상황에서, 칼자루를 쥐고 있는 익산시의회가 이를 부결할 수도 있다는 소문이 의회 안팎에서 새어 나오고 있어서다.

뾰족한 대안이 마련돼 있지 않은 상황에서 동의안이 부결될 경우, 운영 중단으로 인한 피해는 고스란히 농가와 시민들의 몫이 될 수밖에 없는 상황이다.

앞서 시는 어양점 운영을 위해 공공성을 갖춘 전문기관 투입 방침을 밝혔다. 감사에서 부정이 드러난 기존 위탁운영 조합은 관련 법령상 재위탁이 불가능하고 대안으로 삼은 직영 방침마저 예산이 전액 삭감된 상황에서 최악의 사태를 막기 위해 (재)익산푸드통합지원센터를 구원투수로 내세웠다.

센터가 현재 운영 중인 모현점과 대안이 절실한 어양점 모두 농민이 약정을 체결하고 출하 농산물 가격을 직접 결정하는 시스템이고, 운영 주체가 바뀌더라도 현재 어양점에서 근무 중인 직원들의 고용을 승계할 예정이어서 운영상의 문제는 크게 없을 것이라는 게 시의 설명이다.

5일 심의 예정인 익산시 로컬푸드직매장 어양점 관리위탁 동의안 통과 여부가 관건으로, 센터 위탁이 지역 농가를 보호할 수 있는 마지막 기회라고 판단한 시는 여러 차례에 걸친 간담회와 보완책 제시 등을 통해 의회 설득 작업을 펼쳐 왔다.

그러면서 출하 농민 우선 보호를 위한 대승적 결단을 의회에 요청한 상태다.

하지만 이 같은 노력에도 일각에서는 동의안이 부결될 수 있다는 관측이 나오고 있다.

이에 대해 익명을 요구한 기존 위탁운영 조합의 한 조합원은 “처음에는 시에 빼앗긴다는 생각 때문에 직영을 반대했는데, 지금 와서 생각해 보니 그게 아니다”라며 “한 푼이라도 벌어야 하는 입장에서는 지금처럼 계속 출하할 수 있고 수수료도 깎아주면 굳이 반대할 이유가 없다”고 말했다.

또 “조합원이 대부분 소농이나 고령농인데 다들 물건 내기에 급급해 관심을 가질 여유 자체가 없고, 사태에 대해 조합원들이 알아볼 수 있는 자료도 없다”면서 “이번에 의회에서 동의안이 부결되면 최악의 경우 어양점 문을 닫아야 하는데, 조합원들 대부분은 그걸 잘 모른다”고 부연했다.

이어 “사실 조합이 내부적으로 패가 갈려 있는 측면이 있는데, 서로 싸우는 것도 이제 지칠 지경”이라며 “차라리 시나 센터가 직접 운영하고, 농가들이 비대위를 구성해 소농·고령농을 위한 지원책을 시에 요구하는 게 솔직히 낫다”고 피력했다.

