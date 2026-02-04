심보균 전 행안부 차관, 익산·군산·김제·부안 중추거점도시 통합 구상 발표

기초자치단체 자율 통합에 대한 중앙정부의 파격적 지원 촉구 시장 후보자 새만금 메가시티 조성 위한 공동 협약 체결 제안

심보균 전 행정안전부 차관이 4일 익산시청에서 기자회견을 열고 익산과 군산, 김제, 부안을 하나로 묶는 중추거점도시 통합 구상을 발표하고 있다./사진=송승욱 기자

심보균 전 행정안전부 차관이 익산과 군산, 김제, 부안을 하나로 묶는 중추거점도시 통합 구상을 발표했다.

4일 익산시청에서 기자회견을 연 그는 “이재명 정부의 국가균형발전 전략인 5극 3특 체제가 대도시권 중심의 초광역 통합에만 집중돼 기초자치단체들이 소외되고 있다”면서 “중소도시가 주도하는 자율적 통합을 통해 지역 생존의 돌파구를 마련해야 한다”고 강조했다.

그러면서 성공적인 통합과 지역 발전을 위해 중앙정부에 육(익산역)·해(군산항)·공(새만금 신공항) 삼각 물류체계 구축과 광역 통합급에 준하는 재정 지원, 2차 공공기관 특별 우선 배치 및 통합 자치단체에 대한 정부 차원의 특별 지원 등 3대 핵심 인센티브 제공을 강력히 요청했다.

아울러 익산의 미래성장동력으로 익산역·국가식품클러스터 중심의 경제자유구역 지정과 RE100 선도 산업단지 조성을 제안했다. 새만금특별법의 특례 혜택을 익산까지 확장해 글로벌 기업을 유치하고 지역경제의 체질을 근본적으로 개선하겠다는 구상이다.

또 이번 선거 과정에서 익산·군산·김제·부안 시장·군수 후보자들이 만나 새만금 메가시티 조성을 위한 공동 협약 체결을 제안했다. 당선 이후에 자치단체장 간 협의체를 즉각 구성해 기존 연구 성과를 검토하고 실질적인 협력을 가속화하자는 취지다.

그는 “현재 익산·군산·김제·부안은 경쟁 관계가 아니라 기능이 분절된 상태”라며 “통합을 통해 지속가능한 성장동력을 마련하고 전북 서부권의 전략적 위상을 극대화하겠다”고 다짐했다.

익산=송승욱 기자

