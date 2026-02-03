‘부도 위기 극복’ 익산 제일건설 북익산오투그란데더원 준공

익산시 전략 및 적극행정 주효…민·관·금융 실무협의체 구성해 해법 모색 입주예정자·협력업체 보호 및 공사비 확보 방안 마련 등 통해 피해 최소화

익산 ㈜제일건설 북익산오투그란데더원 아파트 조감도./사진 제공=익산시

익산 ㈜제일건설의 부도로 장기 표류 위기에 처했던 북익산오투그란데더원(함열읍) 아파트가 준공됐다.

건설업계 위기 속에서 익산시가 선제적인 중재와 파격적인 행정 지원을 통해 시민의 재산권과 주거권을 지켜낸 사례다.

3일 시에 따르면, 지난달 29일 259세대 규모의 북익산오투그란데더원 아파트가 공사 중단이라는 큰 고비를 넘기고 준공을 완료했다.

해당 현장은 2024년 12월 시공사의 부도로 공사가 전격 중단되면서 입주예정자들의 주거 불안과 협력업체들의 연쇄 도산이 우려됐다.

이에 시는 즉각적인 대응에 나섰다. 피해 접수를 신속히 시작하는 한편 입주예정자, 협력업체, 금융권, 주택도시보증공사(HUG)가 참여하는 민·관·금융 실무협의체를 구성해 엉킨 실타래를 풀기 시작했다.

그 결과 공사 중단 두 달 만인 2025년 2월 공사 재개를 이끌어냈으며 준공이라는 결실을 맺게 됐다.

시는 은행 및 HUG와의 끈질긴 협상을 통해 중도금 이자 납부 유예와 대출기간 연장을 이끌어내며 입주민들의 자금 압박을 해소했다.

또 사업비 부족으로 인한 공사 지연을 막기 위해 학교용지부담금을 두 차례 유예하는 파격적인 행정 결단을 내렸다. 이를 통해 확보된 자금이 공사 현장에 우선 투입되도록 유도했다.

이밖에 협력업체들의 피해 내역이 회생 절차에서 누락되지 않도록 직접 조사 결과를 HUG에 전달하고, 특히 시공 중 자금 부족으로 재차 공사 중단 위기를 겪게 되자 HUG를 다시 방문해 추가 자금 지원 방안을 이끌어내는 등 지역 건설 생태계 보호에 총력을 기울였다.

시는 동일 시공사의 신축 현장이 남중동에도 있는 만큼, 이번 함열 현장의 위기 극복 매뉴얼을 그대로 적용해 차질 없는 준공과 입주를 지원할 계획이다.

시 관계자는 “건설사 부도와 같은 위기 상황에서 자치단체의 역할은 법적절차 뒤에 숨는 것이 아니라 시민을 위해 현장에서 답을 찾는 것”이라며 “앞으로도 적극행정을 통해 시민들이 안심하고 거주할 수 있는 주거 안정에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

