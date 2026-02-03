“군민 빼고 통합?”…완주 반대대책위 ‘민주주의 후퇴’ 직격

“정치적 흥정이나 압박 대상 아닌 공론화로 결정해야” 주장…안호영 국회의원 각성 촉구도

완주-전주통합반대대책위가 3일 완주군의회 앞에서 반대 집회를 열고 있다.

완주·전주 행정통합을 반대하는 **완주·전주 통합반대 완주군민대책위원회**는 3일 완주군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “완주군의 미래를 좌우할 중대한 사안임에도 불구하고, 정작 결정의 주체인 완주군민이 철저히 배제되고 있다”며 통합 추진에 강한 우려를 표했다.

이날 기자회견에서 송병주 상임대표는 “완주·전주 통합은 군민의 삶과 자치권의 미래를 근본적으로 바꾸는 문제”라며 “어떤 경우에도 주민 동의와 충분한 공론화, 민주적 절차가 전제돼야 한다”고 밝혔다. 이어 “이 같은 절차를 건너뛴 통합은 선택이 아닌 강제이며, 민주주의의 명백한 후퇴”라고 주장했다.

대책위는 최근 통합 찬성 측이 ‘5극 3특 국가균형발전전략’을 이유로 전북의 위기감을 강조하는 데 대해서도 비판의 목소리를 냈다. 대책위는 “문제의 본질은 통합 여부가 아니라, 전북특별자치도가 통합과 무관하게 어떤 국가적 지위와 지원을 보장받을 수 있느냐에 있다”며 “전북특별자치도가 집중해야 할 과제는 행정통합이 아니다”고 지적했다.

완주-전주통합반대대책위가 3일 완주군청 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있다. /완주전주통합반대대책위원회

특히 대책위는 “3선 국회의원으로 만들어준 완주군민들의 통합 반대 목소리를 안호영 의원이 외면해서는 안 된다”며 안 의원의 각성을 촉구했다. 아울러 “전북 정치권은 완주군의 미래와 관련된 어떠한 논의도 반드시 완주군민의 의사를 확인하는 절차를 전제로 해야 한다”며 “중앙정부를 상대로 요구해야 할 것은 통합이 아니라 주민자치와 자기결정권의 보장임을 분명히 하라”고 강조했다.

안 의원이 통합 찬성 입장으로 선회하는 과정에서 대책위와 사전 교감이 있었는지에 대한 질문에 대해 송 대표는 “안 의원은 5극 3특 발전전략 과정에서 전북도가 소외되지 않도록 대통령에게 지원책을 요구하겠다는 정도의 설명만 했을 뿐”이라며 선을 그었다.

향후 대응과 관련해 송 대표는 “정치권에서 행정통합과 관련한 신속한 절차를 요구할 가능성이 크다”며 “완주군민들과 함께 통합을 반드시 막아내겠다”고 밝혔다.

한편 이날 기자회견에는 완주군의회 유의식 의장을 비롯해 군의원 11명 전원과 윤수봉·권요한 도의원, 국영석·이돈승·임상규 완주군수 예비출마자들이 참석해 대책위와 뜻을 같이했다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지