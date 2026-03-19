“예산은 없고 크기는 작고”⋯전주 복합스포츠타운 질타

김윤철 의원 “국제대회 필수인 보조경기장 예산·계획 없어” 전주시 “내년부터 건립 예산 단계적으로 편성 예정"

김윤철 전주시의원이 19일 전주시의회에서 전주시의 호남제일문 복합스포츠타운 조성사업과 신축 야구장과 관련해 시정질문을 하고 있다. /전주시의회

전주시의 호남제일문 복합스포츠타운 조성사업과 신축 야구장이 ‘반쪽짜리’로 전락할 위기에 처했다. 국제대회 필수 시설인 보조경기장 건립 예산은 확보되지 않고, 신축 야구장 규격은 권장 기준에 못 미친다는 이유에서다.

김윤철(중앙·노송·풍남·인후3동) 전주시의원은 19일 제428회 임시회 제2차 본회의 시정질문을 통해 “평소 ‘강한 경제’ 전주를 주장하면서 행정은 팔짱 끼고 먼 산만 본다”며 강하게 질타했다.

먼저 2036 전주 하계올림픽 유치에 열을 올리고 있으면서 보조경기장 건립 예산과 계획이 부재하다는 점을 문제 삼았다.

김 의원은 “국제대회의 기본 요건인 보조경기장을 착공할 계획도 없는 상황에서 어떻게 복합스포츠타운을 국제 행사의 공간으로 만들겠다는 것인지, 허공 속의 메아리처럼 들린다"고 말했다.

이와 관련해 윤동욱 전주시장 권한대행은 “당초 보조경기장에 159억 원을 투입할 계획이었다"면서 “시 재정 여건상 주 경기장, 육상 경기장, 야구장 등에 우선적으로 예산을 편성해 추진하고 있다"고 답변했다.

그러면서 “내년도부터는 설계 검토 및 공사 발주를 위한 보조경기장 건립 예산도 단계적으로 편성해 추진해 나가겠다”고 강조했다.

또 김 의원은 복합스포츠타운에 조성되는 신축 야구장 규모에 대해 지적했다.

다른 지역에 비해 야구장 규모가 작아 동네 야구 수준으로 보일 수 있다는 것이다. 일단 계획대로 짓고, 향후 증축 계획을 밝히는 것은 시민을 우롱하는 것이라고 비판했다.

신축 야구장은 관람석 8176석, 좌·우측 펜스 98m, 중앙 펜스 121m 규모다. 야간 조명은 내야 1500룩스, 조명 타워 6개, 개당 25등 설치를 계획 중이다. 그라운드 규격은 프로야구 권장 기준에 부합하나, 조명·관람석은 권장 기준에 미달되는 실정이다. 결국 구단 유치도 쉽지 않을 것이라는 주장이다.

김 의원은 “계획대로라면 다시 증축 공사를 하는 건 행정력과 예산이 이중으로 낭비될 것이 뻔하다”면서 “지금이라도 야구장 규모를 조정하는 것이 미래지향적이며, 장기적으로 지역 경제 활성화를 위한 최소한의 토대가 될 것"이라고 주장했다.

이에 윤 권한대행은 “프로야구 유치 필요성에 깊이 공감한다”며 “야간 조명은 설계 변경 없이 추가 설치 등을 통해 가능하지만, 관중석은 설계 변경 또는 완공 후 증축이 필요하다”고 했다.

이어 “설계 변경의 경우 최소 300억~500억 원의 추가 재원과 최소 2~3년 이상의 건립 기간이 소요된다. 현재 KBO(한국야구위원회)가 11·12구단 창단에 신중한 입장을 보여, 불확실성이 큰 상황인 만큼 보다 신중한 검토가 필요하다”고 덧붙였다.

그러면서 “창단과 유치 경쟁 전에 아마추어, 생활체육대회, 전국 규모 대회, 프로 2군 주간 경기 등을 유치해 야구장의 활용도를 단계적으로 높여가겠다”며 “야구장 준공 시점에 맞춰 기아타이거즈 구단, KBO와 적극 협력해 제2 홈구장으로서 일부 경기가 개최될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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