6만 인파 몰려든 ‘마실축제’, 부안이 ‘들썩’

- ‘황금몬을 선물합니다’ 등 체류형 콘텐츠 호평 - 2일 부터 4일간 이어지며, 5일 어린이날 폐막

‘제13회 부안마실축제’가 5월 황금연휴의 시작과 함께 2일 화려한 막을 올렸다. 개막 첫날부터 수만 명의 관광객과 주민들이 축제장을 가득 메우며 부안 대표 축제의 매력 과시했다. /부안군 제공

부안군 대표 축제인 ‘제13회 부안마실축제’가 5월 황금연휴의 시작과 함께 화려한 막을 올렸다. 개막 첫날부터 수만 명의 주민과 관광객이 축제장을 가득 메우며 대한민국 대표 정원축제의 매력 과시했다.

부안군에 따르면 개막 당일인 2일 오후 7시 기준, 약 5만 9000여 명의 인파가 방문한 것으로 집계됐다. ‘일상이 특별해지는 5월의 선물’이라는 콘셉트로 열린 이번 축제는 부안 해뜰마루 지방정원 일대를 소통과 화합의 축제의 장으로 탈바꿈시켰다.

올해 축제는 마고할미 신화를 현대적으로 재해석한 ‘마실여신’을 테마로 삼았다. 여신의 자애로움과 부안의 풍요로움을 결합한 각종 프로그램은 방문객들에게 단순한 즐거움을 넘어 부안만의 정체성을 전달했다는 평이다.

개막식에는 김종문 대표축제위원장의 개막선언을 시작으로 김관영 전북특별자치도지사, 이원택 더불어민주당 도지사 후보, 정화영 부안군수 권한대행,박병래 부안군의회 의장 등 각급 기관사회단체장 및 재인천부안향우회원 등과 주민들이 대거 참석했다.

특히 네 번째 마실축제를 찾은 김관영 도지사는 “오늘 날씨가 정말 좋아 축제가 대박이 났다”며 축하의 인사를 전해 현장의 열기를 더했다.

개막 축하공연에는 피프티피프티, 임창정, 소명, 에녹 등 정상급 가수들이 출연해 축제 인파의 환호를 이끌어냈다. 또한, 지역경제 활성화를 위해 마련된 ‘황금몬을 선물합니다’ 프로그램은 올해도 뜨거운 반응을 보였다.

관내에서 3만 원 이상 소비한 영수증으로 응모하면 추첨을 통해 6개의 골드바를 증정하는 이 이벤트는 체류형 관광을 유도하는 효자 노릇을 톡톡히 하고 있다.

이외에도 부안의 읍면별 자원을 뽐내는 ‘최고의 마실을 찾아라’ MZ세대를 겨냥한 ‘부안.ZIP(팝업스토어)’ 가족 단위 관람객을 위한 ‘부안몬 자연놀이터’와 ‘뽕뽕마실랜드’ 등 전 세대를 아우르는 다채로운 콘텐츠가 축제장 곳곳을 채웠다.

한편, 제13회 부안마실축제는 오는 5일까지 4일간 이어지며, 폐막일인 5일에는 골드바의 주인공을 가리는 공개 추첨과 함께 대단원의 막을 내릴 예정이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지