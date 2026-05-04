군산 지방선거, 재대결·신인 격돌 속 판세 요동

광역은 재대결, 기초는 난전 현역 프리미엄 vs 세대교체론

6·3 지방선거를 앞두고 군산시 광역·기초의원 선거가 본격적인 경쟁 국면에 접어든 가운데, 선거구 조정과 맞물린 이번 선거의 관전 포인트는 ‘리턴매치’와 ‘세대교체’다.

광역의원 선거에서는 과거 맞붙었던 인물 간 재대결이 두드러진다.

제1선거구는 현직 강태창(민주당) 도의원과 전)도의원 나기학(조국혁신당) 후보가 다시 맞붙으며, 제3선거구는 전)시의원 배형원 후보와 시장선거에서 경쟁했던 나종대·박정희 의원이 가세해 ‘2차전’ 성격이 짙다.

기초의원 선거는 선거구 조정 영향으로 경쟁 강도가 한층 높아졌다.

총 8개 선거구에서 21명(비례대표 제외)을 선출하는 가운데, 지역별로 다양한 경쟁 구도가 나타난다.

가선거구(옥구·옥산·옥도·회현·옥서)는 다선 정치인간 경쟁이 볼만하다.

민주당 서동수 의원(3선), 조국혁신당 한안길 전 의원, 무소속 김경구 의원(7선)이 출마해 정치기반을 공유했던 전·현직 인물들이 각기 다른 소속으로 맞붙었다.

다선거구(임피·서수·대야·성산·나포·개정면)는 현역 전원 불출마로 신인 중심 경쟁이 특징이다.

정수 2명에 전략공천된 최경애 후보를 포함해 고현상·오주병·이동현·채인석·한상돈 후보가 출사표를 던졌다.

선거구가 조정된 마선거구(월명·흥남·중앙·경암)는 3석을 두고 현역과 정치신인이 대결한다.

민주당 박광일·송미숙 현직 의원에 더해 시장 선거에 출마했던 김영일 전 시의장과 조국혁신당 김하빈 후보가 가세해 정치신인의 진입 가능성에 관심이 쏠린다.

바선거구(나운1·신풍·삼학) 역시 선거구 변화가 있는데, 전·현직이 뒤섞인 다자구도다.

2석을 놓고 현역 양세용·지해춘 의원과 무소속 한경봉 의원, 김중신 전) 의원이 경쟁한다.

여기에 민주당 이영미 후보와 조국혁신당 노정훈 후보까지 가세해 접전 양상을 보인다.

사선거구(수송)는 공직자 출신 후보들이 기존 현역의 조직력에 도전한다.

민주당은 전략공천된 김효주 후보를 제외한 윤신애·최창호 의원과 오승철 후보가 경쟁하고, 조국혁신당은 김상윤 후보가 출마했는데, 군산시 공직자 출신 오승철·김상윤 후보가 현역 시의원들의 인지도를 넘어설 수 있을지가 관전 포인트다.

아선거구(나운2·나운3)는 선거구 조정의 영향을 가장 크게 받은 지역으로, 현역의원과 무소속, 전략공천 후보가 맞붙는 최대 격전지로 부상했다.

3자리를 놓고 민주당 현역 김경식·이연화 의원과 최근 탈당한 서동완 의원이 무소속으로 맞붙는 가운데, 전략공천을 받은 김관우·장병훈 후보와 승부를 벌인다.

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