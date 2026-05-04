김관영 지사, 무소속 출마 ‘막판 고심’…7일 최종 입장 밝힌다

“정치적 소신·도민 기대·현실 사이 고민”…민주당 기반 부담도 언급 무소속 결단 여부 촉각…지사 선거 구도 변수로 부상 내란 특검 조사엔 “결과 수용”…“기소 시 정계은퇴” 배수진

4일 전북특별자치도청에서 김관영 지사가 도청 출입기자 간담회 중에 오는 6월 3일 지방선거에 “무소속 출마 여부를 두고 심사숙고 중이다”고 밝히고 있다. /김영호 기자

김관영 전북특별자치도지사가 오는 6월 3일 지방선거에서 무소속 출마 여부를 두고 막판 고심을 이어가고 있다.

최종 결심은 이르면 7일께 밝히겠다는 입장이지만, 그 전까지는 모든 가능성을 열어둔 채 결단의 시간을 이어갈 것으로 보인다.

김 지사는 4일 전북자치도청 기자실에서 출입기자 간담회를 열고 “무소속 출마 여부에 대해 관심이 높고 문의도 많다”며 “일부에서는 불출마를 권유하는 목소리도 있어 심사숙고 중”이라고 말했다.

이어 그는 “더 이상 결정을 미룰 수 없는 상황”이라며 “7일에는 입장을 밝히고, 일정과 장소는 6일에 별도로 공지하겠다”고 말했다.

결정이 지연되는 배경을 묻는 질문에 5초간 잠시 침묵한 김 지사는 “전북은 민주당이 오랜 기간 우세를 이어온 지역으로, 그동안 함께해 온 분들 상당수가 민주당과 직간접적으로 연관돼 있다”며 “캠프 구성 과정에서도 이런 현실적 제약을 고려하지 않을 수 없다”고 설명했다.

그러면서도 “정청래 대표 등 지도부가 도민들을 무시하고 있다고 보고, 도민 스스로 도지사를 선택해야 한다는 의지도 보인다”며 “정치적 소신과 도민의 기대, 현실적인 여건 사이에서 고민이 깊어질 수밖에 없다”고 토로했다.

김 지사가 이번 중으로 최종 결심을 밝히기로 한 만큼 다가올 지방선거의 무소속 출마 여부가 향후 도지사 선거 구도에 어떤 변수로 작용할지 주목된다.

한편 지난달 30일 있었던 특검 조사와 관련해 김 지사는 “전북 공직자 9명에 대한 조사가 끝났고 제 조사가 마지막이었다”며 “5시간이 넘는 강도 높은 조사를 받으면서 참담했다”고 소회를 밝혔다.

김 지사는 이어 “한 사람의 정치적 이해관계로 저를 포함해 수사를 받게 된 공직자들의 자존감이 훼손된 점도 안타깝다”고 말했다.

조사 내용에 대해 그는 “당시 상황, 행정 처리 과정 등 고발된 사안을 충분히 소명했다”며 “결과가 어떻게 나오든 수용할 수밖에 없으며, 가능한 한 신속한 결론을 내려달라고 요청했다”고 밝혔다.

정치적인 책임론과 관련해서는 강경한 입장을 내놨다.

그는 “특히 도지사에 출마하는 정치인이라면 자신의 발언에 무거운 책임을 져야 한다”며 “특검에서 기소된다면 정치 생명을 걸고 정계 은퇴를 하겠다”고 밝혔다.

다만 문제를 제기한 이원택 민주당 후보의 책임 문제에 대해서는 “그 부분은 당사자가 판단할 문제”라고 말을 아꼈다.

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