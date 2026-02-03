완주군의원 전원 “전주와 통합 반대” 입장

완주·전주 통합 불씨 재점화…군의회, 안호영 의원과 선 그어

안호영 국회의원의 완주·전주 행정통합 추진 발표에도 불구하고, 완주군의회 의원들이 기존의 반대 입장을 고수하면서 지역사회 갈등이 확산될 조짐을 보이고 있다.

완주군의회는 아직 의회 차원의 공식 입장을 내놓지 않았지만, 3일 열린 통합 반대대책위원회 기자회견에 유의식 의장을 포함한 군의원 11명 전원이 참석해 통합 반대 입장을 분명히 했다. 이는 전날 통합 찬성 입장을 밝힌 안호영 의원과 군의회 간 인식 차가 뚜렷함을 보여주는 대목이다.

앞서 안 의원의 기자회견에 참석했던 김재천·이주갑·심부건·이순덕 의원 등이 통합 찬성에 동조하는 것 아니냐는 관측도 나왔으나, 이들 의원은 “전북 발전 공약 발표 자리로 알고 참석했을 뿐, 통합 찬성을 선언하는 기자회견이라고는 인지하지 못했다”며 안 의원과 다른 입장임을 분명히 했다.

한 군의원은 “군민과 군의회의 반대를 예상했을 텐데도 안 의원이 찬성 입장을 밝힌 데에는 고심이 있었을 것”이라며 직접적인 비판은 피했다. 또 다른 의원은 “통화 과정에서 찬성 발표를 만류했지만, 안 의원이 스스로 판단하겠다고 했다”고 전해, 충분한 사전 소통이 이뤄지지 않았음을 시사했다.

이 같은 상황 속에서 행정통합을 둘러싼 갈등은 안 의원과 지방의원 간 정치적 대립으로까지 번질 가능성이 제기되고 있다. 특히 지방선거를 앞두고 지역 정치권 전반이 통합 반대 여론에 무게를 두면서, 안 의원의 정치적 입지가 좁아질 것이라는 전망도 나온다.

실제 완주군수 입지자인 서남용 완주군의원은 입장문을 통해 “주민 동의와 공론화 절차를 건너뛰고 통합에 찬성한 것은 정치적 독단”이라며 “완주·전주 통합은 행정 효율의 문제가 아니라 자치권과 정체성, 군민의 삶을 좌우하는 중대한 사안”이라고 비판했다.

이돈승 완주군수 출마예정자 역시 “사실상 무산된 통합 논의를 다시 정치의 전면으로 끌어올린 것은 매우 부적절하다”며 “갈등이 봉합돼 가는 상황에서 정치권이 논쟁을 재점화하는 것은 책임 있는 태도라 보기 어렵다”고 밝혔다.

완주군의회 이경애 의원은 3일 열린 제298회 완주군의회 임시회 제1차 본회의에서 신상발언과 5분 자유발언을 통해 완주·전주 행정통합 추진에 대한 반대 입장과 마을 부녀회장 처우 개선의 필요성을 밝혔다.

한편 완주군의회는 주민 의견 수렴을 거쳐 조만간 공식 입장을 정리 발표할 방침이다. 그동안 ‘주민 뜻을 따르겠다’는 원론적 입장을 유지해 온 유희태 완주군수는 4일 기자회견을 통해 행정통합과 관련한 입장을 밝힐 예정이다

