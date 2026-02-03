국가철도공단, 군산역전시장 주차장 민간개발 추진 ‘논란’

국토부 소유 용지 민간 상업시설 개발 위해 공모 진행 전통시장 주차공간 상실 우려에 상인·시민 반발 군산시 도시숲 2구간 조성 방침과 사업 방향 충돌

국가철도공단이 민간 상업시설 개발을 위한 상시공모를 진행 중인 군산역전시장 인근 유휴부지(대명동 138-264외 2필지, 1만967㎡)/사진제공=송미숙 군산시의원

국가철도공단이 군산역전시장 인근 주차장 부지(국토교통부 소유 국유재산)를 민간 상업시설로 개발하려는 움직임을 보이자, 지역사회에서 반발이 일고 있다.

시민들과 역전시장 상인들은 철도공단이 수익중심 개발을 중단하고 지자체와 협의해 주차기능 유지나 도시숲 조성 등 공공활용 방안을 검토해야 한다는 요구와 함께, ‘철도부지 상업개발 철회 서명운동’에 나섰다.

철도공단은 최근 역전시장 인접 철도 유휴부지(대명동 138-264외 2필지, 1만967㎡)를 대상으로 민간 상업시설 개발을 위한 상시공모를 진행 중이다.

사업방식은 철도공단과 사업주관자가 출자해 특수목적법인(SPC)을 설립, 트램, 숙박시설, 상업시설 등을 개발·운영한다는 구상이다.

해당 용지는 법적으로 철도부지로 분류돼 있지만, 수년간 시장 이용객과 주민들이 주차공간으로 활용해온 곳으로 사실상 공공주차장 역할을 해왔다.

역전시장 상인들은 주차장 기능이 사라질 경우 방문객 감소가 불가피하다고 주장한다.

인근 대형 상권과 경쟁하는 상황에서 주차 접근성은 상권 유지의 핵심 요소로, 주차 공간 축소는 곧 매출 하락으로 이어져 전통시장 상권이 위축될 수 있어서다.

국가철도공단이 민간 상업시설 개발을 추진 중인 부지는 군산시가 민선7기때무터 역점적으로 추진 중인 도시숲 길 조성사업 2구간과 맞닿아 있다./사진제공=송미숙 군산시의원

도시환경 측면에서도 우려가 제기된다.

문제의 부지는 군산시가 추진 중인 ‘도시숲 2구간’ 조성사업과 맞닿아 있으며, 근대역사지구와 철길을 따라 이어지는 녹지축의 핵심 연결지점이다.

상업시설이 들어설 경우 철길숲의 연속성이 끊기고, 공공성을 기반으로 한 도시재생 구상에도 차질이 불가피하다.

이 같은 상황에서 철도공단의 민간개발 공모가 진행되자, 시의 정책 방향과 정면으로 배치된다는 비판이 나오고 있다.

조경민 역전상인회 회장은 “공공기관이라면 수익보다 지역 상권과 시민 이용을 먼저 고려해야 한다”라며 “일방적인 개발은 갈등만 키울 것”이라고 말했다.

송미숙 군산시의원은 “이번 사안은 개발 여부를 넘어 군산 상권과 도시구조의 방향을 결정하는 문제”라며 “철도공단은 민간 상업개발 공모를 철회하고 공공적 활용으로 방향을 전환해야 한다”고 촉구했다.

한편, 군산시는 방치된 철도부지를 시민을 위한 녹지공간으로 전환해 도심환경을 개선하고, 근대역사지구와 연계한 도시 브랜드 가치를 높이는 사업을 역점 추진하고 있다.

군산=문정곤 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지