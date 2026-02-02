안호영 “완주·전주 통합 찬성”…전북 정치권, 통합 추진 전면화

이재명 정부 ‘5극 중심 지원’ 속 특별자치도 위기감 공유 안호영 결단에 정동영·이성윤 가세…전주·완주 통합 추진 급물살

더불어민주당 안호영(완주·진안·무주) 의원이 2일 전북특별자치도의회에서 정동영·이성윤 의원과 합동 기자회견을 하고 있다. /연합뉴스 제공

완주·전주 통합을 둘러싼 전북 정치권의 기류가 급변했다.

그동안 통합에 대한 신중론을 유지해 온 안호영 국회의원(완주·진안·무주)이 공개적으로 통합 찬성 입장을 밝히면서 전북 정치권이 통합 추진에 본격적으로 나서는 모습이다.

안 의원은 2일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 “최근 이재명 정부의 정책이 통합 광역권인 ‘5극’에 정책과 재정이 집중되는 반면, 특별자치도는 국가 지원에서 소외될 수 있다는 우려가 커지고 있다”며 “이 같은 구조를 돌파하기 위해 완주·전주 통합을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

이날 기자회견에는 통일부 장관인 정동영 의원(전주병)과 이성윤 의원(전주을)이 함께 자리해 안 의원의 결단에 힘을 실었다.

안 의원은 “도민들 사이에서는 지역 내부 갈등과 대립이 계속될 경우 전북이 대규모 정부 지원의 기회를 놓칠 수 있다는 위기감이 확산되고 있다”며 “정동영 장관, 이성윤 최고위원, 동참 의사를 밝힌 김윤덕 국토교통부 장관을 비롯한 전북 의원들과 힘을 합쳐 통합을 완성하겠다”고 말했다.

그는 특히 “완주군민이 신뢰할 수 있는 국가 지원안을 공동으로 만들겠다”며 “완주가 강화되는 상생의 방식, 전주와 함께 성장하는 통합안을 마련해 함께 설득하고 함께 실현하겠다”고 강조했다.

이어 “완주군민과 완주군의회, 전주시민과 전주시의회가 민주적 절차를 거쳐 이른 시일 내 통합 작업을 마무리할 수 있도록 적극 추동하겠다”고 덧붙였다.

안 의원은 통합 추진과 함께 정부에 대한 요구도 분명히 했다.

그는 “이재명 대통령과 정부에 5극과 대등한 수준의 지원을 강력히 요청하겠다”며 “대규모 예산 지원뿐 아니라 반도체 산업 유치, 전북 카이스트(KAIST) 설립, 남원 인공지능(AI) 공공의료 캠퍼스 조성 등 전북의 미래 산업 기반을 대통령에게 분명히 요구하겠다”고 밝혔다.

정 장관은 “안 의원의 정치적 결단이 빛나는 순간”이라며 “이 결단으로 반도체 산업 유치 역시 한층 탄력을 받을 것”이라고 평가했다.

이어 “3일 열리는 국무회의에서 안 의원의 통합 추진 결단으로 물꼬가 트였다는 점을 이재명 대통령에 보고할 계획”이라고 말했다.

정 장관은 또 “이 대통령도 전주·완주 통합에 큰 관심을 갖고 있다”며 “대통령은 평소 ‘약한 쪽은 통합을 통해 힘의 구심점을 만들어야 한다’고 강조해 왔고, 안 의원이 고심하고 있다는 점도 잘 파악하고 있다”고 전했다.

그는 “정부가 통합특별시에 대해 4년간 20조 원 지원을 발표한 만큼, 3특 중 하나인 전북에도 이에 준하는 지원이 이뤄질 수 있도록 전북 의원들과 함께 요구해 나가겠다”고 말했다.

이성윤 의원 역시 “전북이 살아남기 위해서는 스스로 결단하고 정부에 당당히 요구해야 한다”며 “안 의원의 결단은 전북의 몫을 분명히 주장하는 출발점”이라고 의미를 부여했다.

서울=이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지