전북도지사 출마 안호영 의원 “완주·전주통합 추진하겠다”

“‘5극’에만 정책·재정 집중…‘3특’ 실질적 국가 지원 소외 우려” “통합으로 전북 바꿀 것"…정동영·이성윤도 ”안 의원 결단 환영"

기자회견하는 안호영(가운데) 의원. 연합뉴스

전북도지사 출마를 선언한 더불어민주당 안호영 의원(완주·진안·무주)이 2일 완주·전주 통합을 추진하겠다고 밝혔다.

그동안 통합에 신중한 입장을 보여왔던 안 의원이 입장을 전환하면서 지역 정가에 큰 파장이 예상된다.

안 의원은 이날 전북도의회 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 이재명 정부의 ‘5극 3특’ 균형발전 전략을 언급하며, “수도권 집중을 완화하고 지방 주도 성장을 추진하는 국가적 전환 과정에서 전북이 새로운 전략을 요구받고 있다”고 말했다.

안 의원은 “최근 정책 추진 과정에서 통합 광역권인 ‘5극’에 정책과 재정이 집중되는 반면, 특별자치도는 실질적인 국가 지원에서 소외될 수 있다는 우려가 커지고 있다”며 “이로 인해 도민들 사이에서는 지역 내부 갈등과 대립이 계속될 경우, 전북이 대규모 정부 지원의 기회를 놓칠 수 있다는 위기감이 확산되고 있다”고 설명했다.

그러면서 “전북이 ‘특별자치도’라는 이름만으로 지원받는 시대는 지났다”며 “전북 스스로 새로운 전략과 방향을 제시해야 가능하다”고 강조했다.

이 자리에는 정동영(전주병)·이성윤(전주을) 의원이 함께했다.

안 의원은 “저는 이 자리에 계신 정동영 통일부장관·이성윤 최고위원, 김윤덕 국토교통부 장관 등 전북 국회의원들과 함께 전주·완주 통합을 완성하겠다”며 “완주군민이 신뢰할 수 있는 국가 지원 방안을 함께 마련하겠다”고 말했다.

그러면서 통합추진 절차에 대해서도 언급했다.

그는 “완주군민과 완주군의회가 민주적 절차에 따라 판단해야 한다. 관련 논의가 진행될 수 있도록 역할을 하겠다”고 했다.

아울러 중앙정부를 상대로 한 요구 사항도 언급했다.

안 의원은 “전북에 대해 5극과 대등한 수준의 지원을 요청할 계획”이라며 “예산 지원을 비롯해 반도체 산업 유치, KAIST 남원 공공의료캠퍼스 조성 등 전북의 미래 산업 기반과 관련한 과제들을 정부에 전달하겠다”고 밝혔다.

이 자리에 함께한 정동영 의원과 이성윤 최고위원은 안 의원의 결단을 환영했다.

정 의원은 “완주 군민의 (통합) 반대가 있는 것도 현실”이라며 “정치인이 고민할 수밖에 없다”고 공감했다. 그러면서도 “연초 광역 단위 통합 쇼크가 있었다. 4년간 20조원의 지원을 한다는 것”이라며 “전북이 완전히 홍수에 떠내려갈 수 있다는 위기감이 있다. 이 속에서 안호영 의원의 결단이 이뤄졌다”고 평가했다.

이성윤 의원은 “전북을 반드시 살려야 한다는 점에서 통합을 적극 찬성해왔다”며 “안 의원도 전북을 사랑하고 미래를 위하는 마음이 똑같다. 현실적인 어려움도 이해하지만 오늘 결단은 많은 고심을 했을 것으로 안다. 불면의 밤을 통해 결단을 내린 것에 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

한편, 그동안 완주·전주 통합을 놓고 찬성 단체들이 안호영 의원에게 결단을 촉구해왔으나, 안 의원은 신중한 입장을 유지해왔다. 이번 입장 선회로 완주·전주 통합 논의가 새로운 국면을 맞이할 것으로 보인다.

육경근 기자

