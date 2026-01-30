또 광주·전남?…이번엔 농식품부 이전 놓고 ‘충돌’우려

광주·전남 통합 인센티브로 농림축산식품부 등 노려 이원택 “정치생명 걸고 막겠다”·정헌율 “전북 사수”

광역지자체 통합 인센티브로 제시된 ‘중앙부처 및 공공기관 우선 이전’을 둘러싸고 호남권 정치권의 충돌이 이어지고 있다. 농림축산식품부(농식품부) 유치를 두고 광주·전남과 전북이 강경 대치를 벌이면서, 논쟁은 지역 현안을 넘어 정치권 전반으로 확산되는 양상이다.

30일 전북 정치권은 광주·전남의 농식품부 유치 움직임을 ‘지역 자산 탈취’로 규정하며 일제히 반발했다.

차기 전북도지사 출마를 공식화한 이원택 더불어민주당 의원(군산·김제·부안을)은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “광주·전남의 행보는 지방주도 성장이라는 국정 기조에 역행하는 것”이라며 “정치생명을 걸고서라도 농식품부 전북 이전을 지켜내겠다”고 밝혔다. 이 의원은 이재명 대통령과 김민석 국무총리를 향해 “농업 관련 자산이 집적된 전북이 농식품부 이전의 가장 합리적인 후보지”라고 주장했다.

정헌율 익산시장도 가세했다.

정 시장은 “광주·전남이 통합을 명분으로 농협중앙회 본부와 농식품부의 동시 유치를 추진하는 것은 국가균형발전의 근간을 흔드는 행위”라며 “전북도민에게 깊은 박탈감을 안기고 있다”고 말했다.

이번 갈등의 배경에는 정부가 제시한 광역 행정통합 인센티브가 있다. 정부는 통합을 추진하는 지역에 대해 △4년간 20조원 규모의 재정 지원 △중앙부처·공공기관 우선 이전 등의 혜택을 제공하겠다는 방침을 밝혔다.

광주·전남은 이를 근거로 농식품부 이전 필요성을 공개적으로 거론하며 공세에 나서고 있다. 반면 통합 대신 ‘특별자치도’라는 독자 노선을 택한 전북은, 현 인센티브 설계가 기존 특별자치시도를 구조적으로 불리하게 만든다고 반발한다. 전북·강원 등 4개 특별자치시도는 최근 공동성명을 내고 “통합 지역에만 혜택이 집중되는 구조는 지역 간 갈등을 증폭시킬 수 있다”고 경고했다.

전북 지역 사회의 강경한 반응 이면에는 과거 한국토지공사(LH)가 경남 진주로 이전된 경험이 자리 잡고 있다. 대형 공공기관 유치 실패가 지역 위축으로 이어졌다는 인식이 여전히 남아 있는 만큼, 이번 농식품부 이전 논란 역시 단순한 유치 경쟁을 넘어 ‘지역 생존’의 문제로 받아들여지고 있다.

농식품부 이전을 둘러싼 공방은 정책 논쟁을 넘어 차기 지방선거 구도를 가르는 변수로 작동하고 있다. 전북 정치권의 발언 수위가 급격히 높아진 배경에는 중앙정부 설득과 함께 지역 유권자 결집을 염두에 둔 정치적 계산이 깔려 있다는 분석이 나온다.

특히 ‘전북의 몫을 누가 지켜냈는가’라는 질문은 향후 도지사 선거에서 주요 평가 기준으로 부상할 가능성이 크다. 농식품부 이전 여부에 따라 현 도정 책임론은 물론 정치권 전반에 대한 심판론으로까지 번질 여지도 있다.

지역 정가의 한 관계자는 “농식품부 이전 문제는 농업 정책의 문제가 아니라 표심과 직결된 사안”이라며 “전북이 내세워온 ‘농생명 수도’라는 정체성을 실제 성과로 입증하지 못할 경우, 이번 논쟁은 선거 국면에서 강한 역풍으로 돌아올 수 있다”고 말했다.

한편 같은날 전남도의회에서 열린 제396회 임시회에서 나광국(더불어민주당·무안2)의원은 5분 자유발언을 통해 “전남 22개 시·군과 광주시가 상생하는 통합을 위한 정부 기관 이전이 필요하다”며 “통합 이후 전남과 광주의 미래를 위해 농림축산식품부와 농협중앙회, 문화체육관광부가 통합특별시로 이전되어야 한다”고 주장했다.

육경근 기자

