[여론조사 : 고창군수]심덕섭 군수 오차범위 밖서 후보들 크게 앞서

심 군수 58%, 유기상 21%, 조민규 8% 등 순 더불어민주당 적합도 심 65%, 조 16%

오는 6·3 제9회 전국동시지방선거에서 고창군수 선거는 재선에 도전하는 심덕섭 현 군수에 현재 4명의 후보가 도전하는 양상인 가운데, 심 군수의 적합도가 다른 쥬자들을 오차범위 밖에서 크게 앞서는 것으로 나타났다.

전북일보와 JTV, 전라일보 의뢰로 케이스텟리서치가 지난 17일부터 18일까지 실시한 ‘전북지역 지방선거 관련 여론조사 3차’에서 ‘오는 6월 고창군수 선거에서 후보로 거론되는 인물 중 누가 고창군수로 가장 적합하다고 생각하십니까‘라는 질문에 심 군수라고 응답한 비율은 58%였다.

다음으로 유기상 전 고창군수(21%), 조민규 현 고창군의회 의장(8%) 등의 순이었다. 없음이나 모름, 무응답 비율은 12%였다.

더불어민주당 후보 적합도 조사에서는 심 군수가 65%로 조 의장은 16%였다.(없음/모름/무응답 18%)

이번 여론조사는 SKT·KT·LGU+ 등 3개 통신사가 제공한 휴대전화 가상(안심)번호 상 무선전화 면접조사로 진행됐다. 표본 크기는 고창군 12개 읍·면을 성·연령·2개 권역별 층화 확률로 구분해 지역에 거주하는 만 18세이상 남녀 501명이다. 응답률은 35.6%, 표본오차는 95%신뢰수준에서 ±4.4%p다. 조사 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림해 정수로 표기했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있다.

전북 지방선거 관련 여론조사 설문지_13고창군_최종.pdf

● 일러두기 △통계표에 제시된 응답 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표기하였기 때문에, 세부항목의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. △척도형 문항(예: 매우+대체로 등)에서 두 개 응답 값을 합산하여 제시하는 경우, 소수점 첫째 자리에서 합산하여 반올림하였으므로 통계표에 제시된 응답 값의 단순합과 차이가 있을 수 있습니다. △응답 사례수가 적은 경우, 해석에 유의하셔야 합니다. △세부 특성별(예: 성별, 연령별, 지역별 등) 표본오차는 전체 응답 값의 표본오차보다 크기 때문에 해석에 유의하셔야 합니다. △자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있습니다.

전북일보, JTV, 전라일보 여론조사 개요

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