‘제명 반발’ 김관영, 오늘 예비후보 등록…내일 무소속 출마 선언

“정청래 지도부 횡포 심판” 7일 공식 출마 선언

김관영 지사가 6일 선거관리위원회에 도지사 예비후보로 등록한다. 이어 7일 오전 10시 전북도의회에서 공식 기자회견을 열어 무소속 출마를 선언할 예정이다. /전북일보 자료사진

‘대리기사비 지급 의혹’으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 6·3 지방선거 무소속 출마에 나선다. 당의 제명 조치에 반발해 독자 생존 모색에 나서면서 전북지사 선거 구도가 요동치고 있다.

6일 김 지사 측에 따르면, 김 지사는 이날 선거관리위원회에 도지사 예비후보로 등록한다. 현직 단체장이 예비후보로 등록하면 선거일까지 지사직 직무는 자동 정지된다. 이어 7일 오전 10시 전북도의회에서 공식 기자회견을 열어 무소속 출마를 선언할 예정이다.

김 지사 측은 “호남에서 무소속으로 출마하는 데 따른 정치적 부담을 고심했으나 도민과 당을 위한 불가피한 선택이라는 결론을 내렸다”고 밝혔다.

김 지사의 무소속 출마 배경은 ‘형평성’ 논란이다. 공천 과정에서 제기된 이원택 후보의 ‘식사비 대납 의혹’은 유야무야 넘기면서 자신에 대해서는 12시간 만에 즉각 제명 조치한 정청래 지도부의 잣대가 불공정하게 적용됐다는 불만이 내부에서 폭발한 것으로 풀이된다.

김 지사 측은 당의 결정을 ‘도민 선택권 박탈’로 규정하며 정면으로 반발했다.

지역정치권 한 관계자는 “현금 지급 정황이 담긴 폐쇄회로(CC)TV가 공개된 것은 사실이나, 경찰 수사 결과가 나오기도 전에 경선 기회를 원천 봉쇄한 것은 과도한 조치”라고 주장했다. 아울러 “정청래 대표 체제에서 이뤄진 공천 과정 전반에 대한 지역 민심의 불신이 상당하다”고 덧붙였다.

김 지사는 이번 선거를 ‘반 지도부’ 프레임으로 치르겠다는 의지를 분명히 했다.

김 지사는 최근 도청 기자간담회에서 “당 지도부의 일방적 결정과 도민 무시에 대한 문제 제기가 필요하다”며 “내 손으로 도지사를 직접 뽑겠다는 유권자의 요구가 현장에 분명히 존재한다”고 말했다.

민주당의 공천 내홍이 지방선거 본선으로 전이되면서 전북지사 선거는 단순한 여야 대결을 넘어 당 지도부의 공천 기준을 둘러싼 ‘정치적 심판대’ 성격을 띠게 됐다는 분석이 나온다.

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