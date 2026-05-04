김제시의원 입지자들 선거구 변동 ‘속앓이’

텃밭 강점 잃은 예비후보 3명 ‘직격탄’ 지지기반 상대적 취약 표심잡기 난제

공직선거법 개정으로 김제시가 제9회 전국동시지방선거에서 중대선거구제 확대 시범 실시지역으로 지정됨에 따라 기존 5개 선거구(의원정수 2명 가·나·다 선거구+3명 마·바 선거구)가 의원정수 3명의 4개 선거구(가·나·다·라)로 축소되면서 ‘텃밭’의 강점을 잃은 예전 다선거구 입지자들이 ‘속앓이’를 하고 있다.

다선거구(요촌동·교월동)에 속했던 요촌동이 가선거구(만경읍, 백산면, 공덕면, 청하면)에 편입되고, 교월동도 나선거구(죽산면, 부량면, 성덕면, 진봉면, 광활면)로 흡수되면서, 선거구 변동 전 다선거구로 예비후보 등록을 마쳤던 3명의 입지자들이 지지기반이 약한 변동된 선거구에서 불리한 경쟁을 벌여야 하는 상황이 됐기 때문이다.

실제, 선거구 변동 전 다선거구 예비후보였던 김영자 전 시의원과 3선에 도전하는 이정자 현 시의회 부의장, 함성곤 전 국회의원 비서관은 지지기반이 약한 다른 선거구로 옮겨 전북선관위에 예비후보 등록을 마치고 뒤늦게 경쟁에 가세했다.

이정자 부의장과 함성곤 전 비서관은 주상현 현 시의원과 송형석 전 더불어민주당 전국농어민위원회 부위원장, 남궁윤 만경애 대표이사, 박형배 대한청소년선도회 김제지회장, 유진우 전 시의원(무소속) 등 5명이 경합하고 있는 가선거구를 선택했다.

김영자 전 의원은 최보선 전 김제시 경제복지국장과 오승경 시의원, 채동수 전 김제축산업협동조합 기능직이 3파전을 벌이고 있는 나선거구에 출사표를 던졌다.

어느 곳 하나 승리를 장담할 수 없는 선거구다. 지역 연고를 기반으로 이미 발빠르게 움직이고 있는 기존의 예비후보들과 ‘표심잡기’ 경쟁에서 상대적으로 불리하기 때문이다.

더불어민주당의 기초의원 공천은 권리당원 투표 결과가 100% 반영된다. 이 때문에 선거구 변동으로 새 출발을 해야 하는 예전 다선거구 출마자들은 변동된 선거구 주민들과의 접점이 약하다는 ‘핸디캡’ 극복이 최대 과제다.

사람이 할 수 있는 일을 다 하고서 하늘의 뜻을 기다린다는 ‘진인사대천명(盡人事待天命)’의 자세로 남은 선거운동 기간 최선을 다하고, 그 결과를 기다릴 수 밖에 없는 입장이다.

특히, 6명의 더불어민주당 예비후보들이 공천경쟁을 벌여야 하는 가선거구의 경우, ‘공천=당선’이 유력한 다른 선거구와 달리 공천을 받더라도 당선을 확신할 수 없는 선거구라 더욱 관심을 끌고 있다.

탄탄한 고정 지지층을 기반으로 ‘권토중래’를 노리는 재선 경력의 무소속 유진우 전 의원과 본선 경쟁을 치러야 하는 마지막 관문이 기다리고 있기 때문이다.

예비후보 A씨는 “우려했던 일이 사실이 됐다"며 “변경된 선거구 주민들을 만나러 가는데도 내비게이션에 논길만 표시돼 찾아가는 것조차도 쉽지 않아 난감한 상태”라고 어려움을 토로했다.

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