본선도 안 끝났는데 ‘공신 경쟁’···군산, '줄서기’ 경고음

민주당 공천 뒤 ‘자리 경쟁’ 조기 점화 공직사회, 후보 캠프와 접점 확보 움직임 논공행상 기대 속 ‘신흥 기득권’ 형성 우려

6·3 지방선거를 앞두고 공직사회를 중심으로 더불어민주당 후보자에게 ‘줄서기'와 선거 기여도 등 친분을 내세운 인맥들이 세력화하는 ‘신흥 기득권’ 조짐이 나타나고 있다./AI 생성이미지

더불어민주당 김재준 군산시장 후보가 6·3 지방선거 본선 주자로 확정되면서 지역사회 전반에 ‘줄서기’와 ‘공신 경쟁’ 움직임이 확산하고 있다.

공직사회를 중심으로 이 같은 분위기가 번지며 시정 운영의 공정성과 독립성 훼손을 우려하는 목소리가 나온다.

지역사회에서는 선거 과정에서 형성되는 인맥 중심의 경쟁구도가 향후 행정 전반에 영향을 미칠 가능성을 주목한다.

선거 기여도와 친분을 내세운 세력이 결집할 경우 의사결정 구조가 특정 집단에 쏠릴 수 있기 때문이다.

실제 캠프 안팎에서는 정책보좌관과 비서실장 등 정무직 주요 자리를 둘러싼 하마평이 이어지며 ‘자리 경쟁’이 조기에 가시화되는 양상이다.

이러한 흐름은 공직사회 내부에도 영향을 미치고 있다.

본선도 끝나지 않았지만, 민주당 공천이 당선으로 이어질 것이라는 인식 속에 일부 공무원들이 비공식 경로를 통해 캠프 인사와 접촉하는 등 ‘사후관계’ 형성에 열을 올리는 정황이 감지되고 있다.

이는 조직 내 공정한 업무질서를 파괴하고 조직 기강을 위협하는 요인으로 지목되고 있다.

특히 선거 기여도와 친분을 내세운 인맥들이 세력화되면서 향후 시정을 장악할 ‘신흥 기득권’ 형성 조짐마저 나타나고 있는데, 이는 특정 세력이 의사결정 구조를 독점함으로써 행정의 객관성과 독립성을 훼손할 수 있다는 우려를 낳고 있다.

지역정가에서는 이러한 논공행상 관행이 되풀이될 경우 행정조직의 활력이 급격히 떨어질 것으로 내다봤다.

때문에 정치권에서는 후보가 선거 과정에서부터 주변 인사와의 관계를 엄격히 관리하고, 공직사회와의 부적절한 접촉을 차단해야 한다는 지적이 나온다.

한 원로 정치인은 “특정 인맥 중심의 영향력 구조가 형성되면 행정의 공정성과 투명성이 훼손되고 정책 집행의 일관성도 약화할 가능성이 크다”며 “본선에 진출한 후보들은 향후 시정 운영 전반에 걸쳐 원칙과 기준을 명확히 하고, 사적 이해관계가 개입될 여지를 최소화하는 노력이 필요하다”고 말했다.

이어 “기존에 지역 내 기득권이 없었던 후보에게도 선거 후 캠프를 중심으로 또 하나의 기득권이 생겨날 수 있다는 점을 경계하고, 줄서기 문화를 차단해야 한다”고 조언했다.

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