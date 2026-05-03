[주간 증시전망] 코스피 급등후 숨고르기 구간 될듯

/사진 출처=클립아트코리아

코스피지수는 한주동안 1.9% 상승했다.

지난주는 반도체업황 개선과 빅테크 투자확대 기대에 힘입어 27일부터 3거래일 연속 사상 최고치를 경신했으나 6700포인트선을 돌파한 이후 유가급등과 대외변수 부담으로 상승 탄력이 둔화되었다.

자세히 보면 코스피지수는 대형 반도체와 전력 인프라 관련 업종에 매수세가 이어지면서 상승 흐름을 유지했지만, 코스닥지수는 성장주와 테마주 중심으로 단기 과열부담이 부각되며 상대적으로 약한 흐름을 보였다.

코스피지수 상승은 실적 이였다.

시장이 국제유가와 금리부담에 완전히 벗어난 건 아니지만 기업이익 개선 기대에 더 크게 반응하는 모습이다.

AI 투자 확대가 반도체와 전력기기 업종의 실적 전망을 계속 끌어올리고 있다는 점이 지수 하단을 단단하게 지지했고 우려했던 고유가 자체보다 중요한 것은 그것이 실제 경기 둔화로 연결되느냐인데 아직 그런 신호가 뚜렷하지 않다는 인식이 강한 상황이다.

그럼에도 불구하고 주 후반 조정이 나타난 이유는 단기간에 지수가 너무 빠르게 오른 데 따른 부담이었다.

외국인투자자들을 중심으로 차익실현 매물이 나오면서 상승 탄력이 둔화되었다.

국제유가가 높은 수준을 유지하고 미국 국채금리도 부담 요인으로 남아 있는 상황에서 지정학 이슈로 재차 흔들릴 경우 변동성이 확대될 수 있다는 경계심도 작동하는 모습이였다.

즉 상승 추세를 둔화될 정도의 악재라기보다, 급하게 오른 시장이 속도조절을 한 셈으로 보인다.

코스닥지수가 동기간 약세를 보인 이유도 이와 연관되어 있다.

코스닥시장은 코스피시장보다 실적보다 기대감에 민감한 종목 비중이 높고, 단기급등 이후 수급이 흔들릴 때 변동성이 더 크게 나타나는 구조다.

지난달 시장을 주도했던 성장주와 일부 테마주에서 피로감이 나타나면서 지수 1200포인트선 안착에는 성공하지 못했다.

이번주는 급등 이후 숨고르기 구간으로 전망한다.

FOMC, 빅테크기업들의 실적발표 같은 주요 이벤트가 끝나고 휴장일도 있는 만큼 추가 상승보다는 상승폭을 조정하며 쉬어가는 흐름이 나타날 가능성이 높아 보인다.

기존 반도체와 전력기기, 방산, 조선 중심 흐름 속에서 5월 초에 있는 한국을 포함해 중국 노동절, 일본 골든위크 같은 주요 연휴가 맞물리기에 화장품, 백화점, 호텔 등 소비재로 순환매 확산 여부도 확인하면서 대응하는게 바람직해 보인다.

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