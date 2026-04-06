[주간증시전망] 주도주 비중 확대가 바람직

/사진 출처=클립아트코리아

지난주 지수는 큰 폭의 급등락을 반복했다.

3월 30일 4% 급락한 지수는 4월 1일 8% 넘게 급등했고 다음 거래일 4% 넘게 폭락했다가 3일에는 3% 급등세를 보였다.

특히 2일 트럼프 대통령의 대국민 연설 직후 조기 종전 기대감이 실망감으로 돌변하며 급격한 변동성에 노출되었다.

트럼프 대통령의 이란공격 등 강경 발언으로 종전 기대감이 사라지자 지수는 4.47% 급락하며 양시장에 매도 사이드카가 발동되기도 했다.

코스피지수는 전주 대비 1.13% 하락한 5377.30포인트로 거래를 마감했다.

수급별로 보면 외국인이 5조8885억원을 순매도한 반면 기관과 개인은 각각 3조3382억원과 3783억원을 순매수했다.

다행이 외국인은 지난달 18일부터 매도 우위를 보이다가 12거래일 만인 지난 3일 7000억원을 순매수하며 지수 상승에 힘을 더했다.

7일 예정된 삼성전자의 1분기 잠정실적 발표가 될 전망이다.

삼성전자의 영업이익 컨센서스는 전월 대비 10% 이상 상향 조정된 약 40조원 수준으로 형성되고 있다.

반도체 수출이 3개월 연속 100%대 증가율을 유지하는 등 펀더멘털이 증명된 만큼, 실적 확인을 거치면서 그간의 낙폭을 만회하는 매수세가 유입될 가능성이 높아 보인다.

10일 발표되는 미국의 3월 소비자물가지수(CPI)가 유가 급등의 여파를 반영해 예상치인 3.3%를 상회할 가능성이 있다는 점은 확장적 통화정책에 기대감을 제약할 것으로 보인다.

한국은행 금융통화위원회도 1500원대 고환율과 물가상방 압력에 대한 신중한 입장을 유지할 것으로 전망된다.

당분간 지정학적 변수와 관계없이 중장기 성장이 담보된 성장 인프라 업종을 중심으로 보면서 조정을 활용해 반도체, 방산, 전력기기, 원전, 반도체, 2차전지 같은 주도주 비중을 확대하는 것이 바람직해 보인다.

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