[주간 증시전망] 국내증시 상승 흐름 이어갈듯

/사진 출처=클립아트코리아

코스피지수는 주 초반 7000포인트를 밑돌았지만 반도체 대형주의 급등에 힘입어 한 주 만에 10% 넘는 상승 폭을 기록했다.

이번 주 시장을 이끈 건 반도체였다.

시가총액 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스에 강한 매수세가 유입되었다.

4개월 연속 100%대 증가율을 기록한 반도체 수출 호조와 설비투자 확대 전망 등 견고한 실적 기대감이 주가 상승 동력으로 작용했다.

미국과 이란이 종전을 위한 양해각서 체결에 근접했다는 소식이 전해지며 국제유가와 시장 금리가 하락 안정세를 보였다.

수급별로 보면 외국인이 4조5834억원을 순매수하며 시장을 이끌었고 개인은 4조1826억원을 순매도하며 차익 실현에 나서는 모습을 보였다.

업종별로는 반도체와 증권, 상사, 자본재 업종이 강세를 보였다.

이번주 실적 모멘텀과 미국과 이란간 휴전 협상, 유가 하락 등을 긍정적인 요소이고, 미국 소비자물가지수 우려와 삼성전자 노조 파업 가능성은 부정적인 변수로 작용할 전망이다.

특히 삼성전자 노조가 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 요구하고 있는 만큼 실제 파업에 돌입할 경우 생산차질 우려가 부각될 수 있어 보인다.

12일 미국 4월 소비자물가지수(CPI), 14일 생산자물가지수(PPI)와 수입물가지수가 발표될 예정입니다.

여기에 14~15일에는 미중 정상회담도 예정되어 있어 반도체와 희토류 공급망과 관세이슈 논의 여부에 시장 관심이 쏠릴 것으로 보인다.

이번주도 국내증시가 상승 흐름을 이어가겠지만 단기 과열부담 속에서 변동성 확대 가능성이 있는 상황이다.

여러 중요한 이벤트가 예정되어 있기 때문이다.

특히 시장은 물가지표를 통해 연내 기준금리 인하 가능성과 인플레이션 압력을 가늠할 것으로 보인다.

일단 반도체 중심의 주도주 흐름은 유지될 가능성이 높다고 보고 있지만 최근 급등에 따른 부담이 커진 만큼 일부 업종으로의 순환매도 병행될 수 있어 보인다.

반도체뿐만 아니라 통신장비와 조선, 2차전지, 신재생에너지 업종같은 실적과 모멘텀이 뒷받침되는 업종도 관심을 가지고 접근할 필요가 있어 보인다. /김용식 KB증권 군산부지점장

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지