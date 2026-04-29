전북은행, 중저신용자 대출 연체율 ‘양호’···안전성 강화는 ‘과제’

전북은행 전경

전북은행의 중저신용자 대출 연체율이 비교적 양호한 수준인 것으로 나타났다. 다만 매년 연체율이 증가하고 있어 안전성 강화는 과제로 꼽히고 있다.

29일 국회 강민국 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 ‘국내 은행 대출 및 연체 현황’ 자료에 따르면 2026년 3월 말 기준 전북은행의 중저신용자 대출건수는 22만6700건으로 이 중 6300건(2.78%)이 연체된 것으로 나타났다. 총 대출금액은 1조9000억원이며 이 가운데 600억원이 연체 상태다. 연체율은 2.99%로 집계됐다.

전북은행은 19개 국내 은행 중 국민·농협·카카오·우리·토스·하나은행에 이어 7위의 대출 규모를 기록했다.

전체 대출액(19조원) 대비 중저신용자 대출 비중은 약 10%(1.9조원) 수준으로, 타 은행 대비 높은 편에 속한다.

중저신용자는 개인신용평가사의 신용점수를 기준으로 전체 차주 중 하위 50%에 해당하는 계층을 의미한다.

연체율 수준은 타 은행과 비교해 상대적으로 안정적인 것으로 분석된다. 실제 연체건수 기준으로 씨티은행(14.69%), 부산은행(7.86%), 제주은행(6.29%) 등과 비교하면 낮은 수준이다. 연체금액 기준에서도 부산은행이 10.28%로 가장 높은 연체율을 기록해 격차가 크게 나타났다.

다만 증가 추세는 부담 요인이다. 전북은행의 중저신용자 대출 연체율은 2021년 1.06%에서 2022년 2.09%, 2023년 2.16%로 상승한 뒤 2024년 1.37%로 소폭 하락했지만, 2025년 2.71%, 2026년 3월 기준 2.99%로 다시 상승세를 보이고 있다.

이 같은 흐름은 국내 은행권 전반에서도 나타나고 있다.

전문가들은 경기 둔화와 금리 부담이 맞물리면서 중저신용자의 상환 능력이 약화된 영향으로 보고 있다. 특히 지방은행은 지역 경기와 밀접하게 연동되는 구조인 만큼 건전성 관리 필요성이 더욱 커지고 있다는 분석이다.

전북은행 관계자는 “체계적인 분석을 통해 연체율을 관리하고 있다”며 “영업에 차질이 없도록 지속적으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

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