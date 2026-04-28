민주당 도지사 경선 후폭풍…전북 도정 차질 우려

경선 갈등 여진 속 도민 피로감 확산, 국가예산 확보 앞두고 도정 부담 우려도 충북 ‘원팀’과 대비… 전북은 한목소리 요원

22일 전북특별자치도의회 앞에서 ‘민주당 사당화 저지 전북도민대책회의’가 범도민 총궐기대회를 진행하고 있다. /전북일보 자료사진

더불어민주당이 이원택 전북특별자치도지사 후보를 확정하며 본선 체제로 전환했지만, 경선 과정에서 촉발된 갈등이 지속되면서 지역 정치권의 ‘원팀’ 구축에도 먹구름이 낀 양상이다.

민주당 지도부는 경선 과정에서 제기된 공정성 논란에도 불구하고 이 후보 확정을 공식화했으나 안호영 의원의 단식 농성과 김관영 지사의 지지자들 시위로 후폭풍은 계속되고 있다.

이 같은 분위기는 타 지역과 대비된다.

충북에서는 지난 24일 민주당 도지사 경선 주자들이 이른바 ‘치맥 회동’을 통해 화합 메시지를 내고 ‘원팀’을 선언하며 갈등을 조기 봉합하고 나섰다.

경선 이후 곧바로 단일대오를 구축한 충북과 달리 전북은 갈등의 불씨가 꺼지지 않은 채 확산되는 모습이다.

지역 내에서는 전북 경선이 끝났음에도 통합 메시지보다 갈등이 부각되며 김 지사가 이번 지방선거에 무소속 출마 시 민주당 후보의 본선 경쟁력에 영향을 끼칠 수 있다는 분석도 나온다.

특히 안 의원의 단식 이후 당내 흐름이 급변하며 정청래 대표 등 지도부를 겨냥한 이른바 ‘반청’ 움직임이 수면 위로 떠오르고 있다.

이는 단순한 경선 후유증을 넘어 지역 정치권의 분열로 확산되고 있다는 분석이다.

이 같은 내부 분열은 민심에도 영향을 미치고 있다.

일부 도민들은 민주당 내에서 반복되는 정치 공세와 내부 갈등이 지속되자 피로감이 확산되는 분위기다.

문제는 경선 갈등으로 촉발된 당내 갈등이 전북의 예산 확보와 현안 사업 추진에 있어 집안 싸움을 벌이는 정치권의 대응력 약화로 도정 운영에 부담으로 작용할 수 있다는 점이다.

내년도 국가예산 확보를 위한 중앙부처 및 국회 대응이 중요한 시점에 지역 정치권이 돌아올 수 없는 강을 건너는 양상처럼 분열이 지속되면 현안 사업 추진 역시 동력을 잃을 수 있다는 우려가 제기된다.

22대 국회가 개원한 지 2년을 맞이하는 시점에 지방선거를 앞두고 민주당이 경선 과정에서 누적된 갈등을 신속히 봉합하고 원팀을 회복하느냐가 관건으로 꼽힌다.

전북 정치권의 갈등이 도정 운영에 부담으로 작용한 사례도 있다.

대표적인 사례로 새만금 사업을 둘러싼 갈등이 꼽힌다. 특히 관할권 문제를 두고 군산시·김제시·부안군 간 갈등이 격화되며 중앙부처 협의 과정에서도 지역 정치권이 나서서 중재는 커녕 행정력만 분산됐다는 평가가 나온다.

한편으로는 정치적 갈등을 떠나 결국엔 지역 정치권이 전북 발전이란 큰 목표 아래 한목소리를 낼 수 있는 여지는 남아 있을 것이란 의견 또한 있다.

도내 정치권 관계자는 “민주당 경선 과정에서의 갈등이 장기화될 경우 단순한 정치 문제를 넘어 새만금 등 주요 국책사업을 추진하는 데 있어 정부여당을 상대하는 도정 경쟁력 전반에 영향을 미칠 수 있다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지