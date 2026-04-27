이원택, 28일 의원직 사직서…보선 입지자 평가 가능성

군산·김제·부안 을 보궐선거 전략공천으로 진행 “당 결정 따르겠다…요청 땐 입지자 장단점 전달” 식사비 의혹엔 “CCTV 공개되면 끝날 일”

더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 후보가 28일 국회에 의원직 사직서를 제출하겠다고 밝혔다.

이 후보는 27일 전북도의회 브리핑룸에서 연 기자회견에서 “민주당 지방선거 출마 예정 의원 전원이 28일 사직서를 제출하게 돼 있다”며 “29일 사직서가 수리될 것으로 안내받았다”고 말했다.

이 후보는 현재 군산·김제·부안을 지역구 국회의원이다. 사직서가 수리되면 해당 지역구에서는 6·3 지방선거와 함께 국회의원 보궐선거가 치러진다.

이 후보는 보궐선거 후보 공천과 관련해서는 당의 결정을 따르겠다는 뜻을 전했다. 그는 “보궐선거는 당헌·당규상 전략공천 지역”이라며 “전략공천관리위원회가 결정하면 그 후보를 중심으로 민주당 승리를 위해 노력하겠다”고 했다.

다만 “당에서 의견을 묻는다면 입지자들의 장단점 정도는 설명할 준비가 돼 있다”고 덧붙였다.

한편 식사비 대납 의혹 관련 경찰 수사에 대해서는 “수사의 영역은 수사에 맡겨야 한다”며 “거짓말 탐지기 조사와 CCTV가 공개되면 끝날 일”이라고 말했다.

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