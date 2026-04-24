정청래, '이원택 재감찰 요구' 단식 후 입원 안호영 병문안

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 후보에게 패배한 뒤 단식에 돌입한 안호영 의원이 22일 국회 본청 앞 천막 농성장에서 병원으로 이송되고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정청래 대표가 24일 지방선거 전북지사 경선 관련 문제로 단식 농성을 하다 병원에 이송된 안호영 의원을 병문안했다.

정 대표는 이날 오후 4시50분께 김영환 의원과 함께 서울 중랑구 녹색병원을 찾아 안 의원을 15분가량 만났다.

안 의원은 지난 11일 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패배한 뒤 이 의원의 '제3자 식비 대납' 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식에 돌입했다. 단식 12일째인 지난 22일 건강 악화로 병원에 이송됐다.

정 대표는 병문안 자리에서 안 의원에게 '12일 단식했으니 12일 입원해 치료받아야 한다, 쾌유를 바란다'며 퇴원 후 식사를 제안한 것으로 전해졌다.

이 의원에 대한 재감찰과 지방선거에 대한 언급은 없었던 것으로 알려졌다.

앞서 당내 일각에선 정 대표가 국회에 마련됐던 안 의원 단식 농성장을 찾지 않은 것을 두고 비판이 제기되기도 했다.

이언주 최고위원은 지난 22일 "당 대표실도 지나가는 길에 있는데 (정 대표가) 한 번도 오지 않고, 손 한번 잡아주지 않은 모습에 대해 상당한 자괴감을 느낀다"고 말했다.

강득구 최고위원도 "소속 의원이 10여일째 단식 농성하는데 외면하고 가는 당 대표의 모습에 동의하지 않는다"고 비판했다.

이에 최민희 의원은 페이스북에서 두 최고위원을 겨냥, "공천 불복과 이를 우회적으로 부추기는 최고위원들이 있다"며 "공천 불복 단식을 빌미로 당 대표를 공격하는 것은 무엇인가"라고 지적했다.

강 최고위원은 페이스북에서 "우리 당 누구든 어떤 이유에서든 10일 이상 단식을 이어가면 당연히 찾아가 위로하고 단식 중단을 강권할 것"이라며 "이를 정치적 의도로 몰아가는 것은 동의할 수 없다"고 반박했다.

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