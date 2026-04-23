민선9기 출범하면 전북 행정통합 새판 짜여질까

전주·완주 넘어 김제·새만금 권역 통합까지…전북형 재편론 부상 민주당 ‘5극3특’ 비전에 행정통합 담겨…국가 성장전략과 맞물려

이원택 민주당 전북도지사 후보(왼쪽)와 조지훈 전주시장 후보.

전북 행정통합 논의가 중대 전환점을 맞고 있다. 완주·전주 통합을 강하게 밀어붙였던 김관영 전북특별자치도지사와 우범기 전주시장이 이번 6.3 지방선거에서 동반 퇴장하면서 기존 추진 동력이 사실상 해체된 가운데, 민선9기 출범과 함께 새로운 통합 비전이 재편될지 관심이 쏠린다.

23일 전북일보 취재를 종합하면 전북 행정통합은 기존 ‘전주·완주’ 중심 논의를 넘어 보다 확장된 권역 재편 구상으로 이동하는 흐름을 보이고 있다.

지역 정치권과 차기 단체장 후보군을 중심으로 전주·김제, 나아가 새만금 권역까지 포함한 광역 단위 통합 필요성이 제기되면서다.

전북은 전통적인 민주당 텃밭으로, 당내 경선을 거쳐 최종 후보로 선출된 이원택 도지사 후보와 조지훈 전주시장 후보가 사실상 차기 도정과 시정을 이끌 가능성이 크다.

이에 따라 두 후보가 행정통합 구상을 어떤 방향으로 구체화하느냐에 따라 민선9기 전북의 행정 재편 논의도 본격적인 시험대에 오를 전망이다.

먼저 조지훈 후보는 완주·전주 통합 재추진을 핵심 공약으로 내세우면서도 기존 우범기 시장의 통합 추진 방식과 달리 ‘속도’보다 ‘신뢰와 상생’을 앞세우고 있다.

그는 이날 도의회 기자실을 찾아 “행정통합은 전주가 반드시 가야 할 길”이라면서도, 통합 이전부터 완주군이 실질적 이익을 체감할 수 있는 협력 모델을 만들겠다고 밝혔다. 또 완주에 국한되지 않고 전주 김제 통합도 배제하지 않겠다는 입장이다.

특히 민선9기 출범과 함께 ‘통합시 비전위원회’를 구성해 시간이 다소 걸리더라도 신뢰를 기반으로 단계별 로드맵을 마련하겠다는 구상을 전했다.

이원택 도지사 후보는 행정통합 필요성에는 공감하면서 보다 큰 틀의 재편론을 내놓고 있다.

이 후보는 전북이 ‘5극3특’ 구도에서 독자적 발전 전략을 마련해야 한다고 보고, 산업과 문화·관광을 포괄하는 중추도시 육성 차원에서 행정체계 개편이 필요하다는 입장이다.

이에 따라 완주·전주 통합을 넘어 전주·김제, 나아가 익산까지 포함하는 더 넓은 범위의 통합 가능성을 거론하며 인구 100만 규모의 중추도시권 형성 필요성도 제시했다.

이 같은 흐름은 민주당이 지난 22일 발표한 지방선거 5대 비전과도 맞닿아 있다.

민주당은 ‘5극3특’ 국가균형발전 전략 속에서 행정통합을 주요 과제로 제시하며 전북의 자립적 성장 기반 구축 필요성을 강조했다. 규제 프리존 조성, 수요응답형 규제 유예 등과 맞물릴 경우 이번 통합 논의가 단순한 행정구역 조정을 넘어 성장 전략의 한 축으로 작동할 수 있다는 해석도 나온다.

전북 정치권에서도 통합 필요성에 대한 공감대는 적지 않다. 전북이 강원·제주와 함께 ‘3특’ 권역으로 묶이며 상대적 소외를 겪고 있다는 인식이 확산하는 상황에서, 권역 통합을 통해 규모를 키우고 정책 추진력을 높여야 한다는 주장에 전북 지역구 의원 모두가 공감하고 있는 것으로 전해졌다.

도내 모 행정학과 교수는 “민선9기 전북 행정통합은 새 단체장들이 어떤 비전과 실행 전략을 내놓느냐에 따라 성패가 갈릴 것”이라며 “과거처럼 속도전으로 갈지, 숙의와 공론화를 거쳐 단계적으로 재설계할지에 따라 전북의 미래 행정구조도 달라질 수 있다”고 말했다.

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