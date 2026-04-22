경선 당일 의혹 확산…한득수 “사실 무근, 법적 대응”

“임실군수 경선 중단 유감…, 통신기록 등 자료 제출 용의”

한득수 경선 후보가 금품살포 및 연루 의혹에 대해 기자회견을 하고 있다./백세종 기자

더불어민주당 한득수 임실군수 경선 후보가 경선 투표 당일 제기된 금품 살포 및 그과정에서 자신에 대한 지지호소 의혹에 대해 “사실과 다른 주장”이라며 강하게 반박했다.

한 후보는 22일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 “경선 당일 제기된 특정 사진과 관련 보도에 대해 매우 엄중하게 인식하고 있다”면서도 “일방적 주장과 사실 확인 없는 의혹 확산으로 경선 결과 발표가 보류된 데 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

그는 특히 “충분한 검증 없이 의혹이 부풀려지고 경선 결과 발표까지 지연되는 상황은 공정한 경선의 가치를 훼손하는 일”이라고 주장했다.

그러면서 한 후보는 “사진 속 인물은 저를 비롯한 캠프 자원봉사자들과 어떠한 인적 교류나 연관성도 없는 것으로 확인됐다”며 “필요하다면 통신기록 등 객관적 자료를 제출할 용의가 있다”고 말했다.

금품 살포 의혹 역시 전면 부인했다. 그는 “일부에서 제기하는 의혹은 근거 없는 추측에 불과하며 이를 뒷받침할 객관적 증거는 제시된 바 없다”며 “경선 과정 전반에서 당의 규정과 원칙을 철저히 준수해 왔다”고 강조했다.

한 후보는 중앙당 조사에도 협조하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 “윤리 감찰에 적극 협조하고 모든 자료를 투명하게 제출해 조속히 진실을 밝히겠다”고 말했다.

아울러 허위 사실 유포에 대해서는 강경 대응을 예고했다. 한 후보는 “확인되지 않은 주장을 유포해 경선 질서를 어지럽히는 행위에 대해 신중한 판단을 당부한다”며 “악의적인 허위 사실에 대해서는 법적 대응을 포함한 모든 수단을 동원해 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

이어 “수사기관의 신속한 수사를 통해 진실이 명확히 밝혀질 것이라 확신한다”며 “끝까지 정정당당하게 임하겠다”고 덧붙였다.

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