민주당 전북도당, 광역비례 ‘무혈입성 논란’ 속 추가 공모

선거법 개정으로 비례대표 정수 4명→6명 증원…윤준병 위원장 “23~24일 이틀간 공모”

윤준병 더불어민주당 전북도당 위원장이 자신의 페이스북에 올린 글.

더불어민주당 전북특별자치도당이 광역의원 비례대표 추가 공모에 나섰다. 앞서 비례대표 공천 과정에서 ‘무혈입성’과 ‘맞춤형 공모’ 논란이 잇따른 만큼 이번 심사에서는 공정성과 투명성을 확보해야 한다는 요구가 커지고 있다.

민주당 전북도당은 공직선거법 개정으로 전북도의회 비례대표 정수가 4명에서 6명으로 확대됨에 따라 23일부터 이틀간 추가 공모를 실시한다고 밝혔다. 윤준병 도당위원장은 23일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 같은 일정을 공지했다.

형식상으로는 선거법 개정에 따른 정수 확대에 따른 조치지만 당 안팎의 시선은 냉담하다. 앞선 공천 과정에서 불거진 잡음이 여전히 가라앉지 않았기 때문이다.

도당 공천관리위원회는 앞서 광역비례대표 여성 후보 1차 공모 신청자 5명 가운데 4명을 컷오프(공천 배제)했다. 공관위는 개별 배제 사유가 있었다는 입장이지만 이후 진행된 추가 공모에는 단 1명만 신청했다. 기존 잔류 후보를 포함해 사실상 2명이 경쟁 없이 공천을 받는 구조가 형성되면서 ‘무혈입성’ 논란이 제기됐다. 컷오프 기준이 외부에 공개되지 않자 “특정인을 위한 판을 깔아준 것 아니냐”는 당내 의구심도 확산됐다.

유사한 논란은 전주시의회 비례대표 공천 과정에서도 반복됐다. 지난 1월 본 공모에 참여하지 않았던 특정 국회의원 비서관 출신 여성 후보들이 4월 추가 공모를 통해 뒤늦게 합류해 비례대표로 선출되면서 ‘낙하산 공천’ 비판이 일었다.

공천 잡음이 반복되자 지역 정치권의 우려도 커지고 있다. 지역 정치권의 한 인사는 “기준과 원칙이 보이지 않는 공천이 이어질 경우 민주당에 대한 유권자 신뢰가 흔들릴 수밖에 없다”며 “이번 추가 공모에서는 심사 기준과 절차를 명확히 공개해야 한다”고 지적했다.

도당 공천관리위원회는 24일 공모 접수를 마감한 뒤 심사를 거쳐 최종 후보를 확정할 방침이다.

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