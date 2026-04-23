조지훈 민주당 전주시장 후보 “전주 완주 통합 때 시장직 완주에 양보"

“현 시정 추진 각종 개발사업, 약속대로 속도감 있게 진행돼야”

조지훈 더불어민주당 전주시장 후보가 시청 브리핑룸에서 기자간담회를 하고 있다. 강정원 기자

조지훈 더불어민주당 전주시장 후보는 23일 “완주와의 행정 통합은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제”라며 “전주와 완주의 통합이 성사되면 통합시의 시장직을 완주 쪽에 양보할 용의가 있다”고 밝혔다.

조 후보는 이날 시청 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 “완주와의 통합은 신뢰 회복이 최우선으로 되어야 한다”며 “구체적인 전략과 단계를 거쳐서 신뢰를 회복하고 통합을 위한 설득 작업을 하면 통합을 이룰 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 현 시정에서 추진한 각종 개발사업에 대해 “옛 대한방직 부지 개발사업이나 종합경기장 개발사업 등은 속도감 있게 진행되어야 한다”며 “전주 시민들에게 가장 중요한 것은 이 같은 개발사업이 원래 계획대로, 약속대로 빠르게 진행되는 것”이라고 강조했다.

이어 민주당 시장 후보 선출에 대해서는 “제가 잘해서 선출됐다기보다 지난 4년 동안의 시정이 시민들에게 실망감을 줬기 때문에 저를 선택해 주신 것 같다”면서 “그동안 전주시 발전을 위해 발표했던 공약을 정책 전문가와 세세하게 다듬어서 바로 실행에 옮길 수 있도록 준비하겠다”고 했다.

그는 “그동안 시민들이 만들어온 시간을 귀하게 여기고 그것을 바탕으로 시정을 운영 계획을 마련하는 등 시민을 존중하는 단체장이 되도록 준비하겠다”고 말했다.

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