민주당 사당화 저지 대책회의 “민심 역행” 규탄

도의회 앞 총궐기…도지사 경선 재실시 촉구 윤리 재감찰·결과 공개 요구…지도부 사죄 압박

22일 전북특별자치도의회 앞에서 ‘민주당 사당화 저지 전북도민대책회의’가 범도민 총궐기대회를 진행하고 있다. /김영호 기자

더불어민주당 전북도지사 경선을 둘러싼 공정성 논란이 수그러들지 않는 가운데 이를 규탄하는 범도민 총궐기대회가 22일 전북특별자치도의회 앞에서 열렸다.

‘민주당 사당화 저지 전북도민대책회의’는 이날 궐기대회에서 “민심을 거스르는 불공정한 경선을 바로잡아야 한다”고 지적했다.

이번 집회는 주최 측 추산 500여 명(경찰 추산 250명)이 참석했다.

국민주권행동 전북본부 등 20여 개 시민·사회단체로 구성된 대책회의는 “민주당 지도부가 지방선거 경선 과정에서 보여준 태도는 전북 도민의 의사를 정면으로 부정한 것”이라며 “민심을 왜곡하고 선열들의 피땀으로 지켜온 민주당이 특정 세력에 의한 사당화의 길을 걷고 있다”고 주장했다.

이들은 정청래 대표의 사죄와 재경선 실시, 안호영 의원이 요구한 이원택 의원에 대한 윤리감찰 결과 공개 등 민주당 중앙당의 결단을 촉구했다.

대책회의는 성명을 통해 이번 경선을 ‘민심을 거스르는 불공정의 극치’로 규정하며 중앙당의 책임 있는 조치를 압박했다.

이들은 정 대표를 향해서는 “일방통행식 경선과 불공정한 결정에 대해 180만 도민 앞에 사죄하고, 경선 결과를 백지화하라”고 요구했다.

아울러 안 의원이 제기한 이원택 후보에 대한 윤리 재감찰을 실시하고, 그 결과를 투명하게 공개할 것도 촉구했다.

또한 이 후보를 둘러싼 의혹과 관련해 선거관리위원회와 수사당국의 신속한 조사도 요구했다.

이들은 이어 “도지사 후보 결정을 취소하고 즉각적인 재경선을 실시하라”며 “중앙당이 도민 목소리를 외면할 경우 강도 높은 대응에 나설 것”이라고 밝혔다.

대책회의는 “윤리 재감찰과 재경선 요구가 수용되지 않을 경우 정 대표에 대한 퇴진 운동을 전국적으로 확산시켜 나갈 것”이라고 경고했다.

이날 현장에서는 “민주당이 더 이상 특정 개인의 정당으로 전락해서는 안 된다”는 비판이 거세게 일었다.

한편 궐기대회를 마친 참가자들은 전북경찰청과 민주당 전북도당, 전북선관위 일대를 행진하며 정 대표 사과와 최고위원들의 각성을 촉구하는 구호를 외치는 등 거리 시위를 벌였다.

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