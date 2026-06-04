[전북 당선인 명단] 도지사·교육감·기초자치단체장·광역의원·기초의원·비례대표

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· 이원택(더불어민주당·56)
· 천호성(59)
△ 군산·김제·부안갑
· 김의겸(더불어민주당·63)
△ 군산·김제·부안을
· 박지원(더불어민주당·39)
△ 전주시
· 조지훈(더불어민주당·57·정당인)
△ 군산시
· 김재준(더불어민주당·54·정당인)
△ 익산시
· 최정호(더불어민주당·67·정당인)
△ 정읍시
· 이학수(더불어민주당·65·정읍시장)
△ 남원시
· 양충모(더불어민주당·63·전북대학교 교수)
△ 김제시
· 정성주(더불어민주당·61·김제시장)
△ 완주군
· 유희태(더불어민주당·72·완주군수)
△ 진안군
· 전춘성(더불어민주당·65·진안군수)
△ 무주군
· 황인홍(더불어민주당·70·무주군수)
△ 장수군
· 최훈식(더불어민주당·59·장수군수)
△ 임실군
· 한득수(더불어민주당·62·축산업)
△ 순창군
· 최영일(더불어민주당·54·순창군수)
△ 고창군
· 심덕섭(더불어민주당·63·고창군수)
△ 부안군
· 권익현(더불어민주당·65·부안군수)
△ 전주시
<제1선거구>
· 이병도(더불어민주당·60·전북특별자치도의회의원)
<제2선거구>
· 진형석(더불어민주당·50·전북특별자치도의회의원)
<제3선거구>
· 정종복(더불어민주당·61·전북특별자치도의회의원)
<제4선거구>
· 장연국(더불어민주당·58·전북특별자치도의회의원)
<제5선거구>
· 송재영(더불어민주당·61·정당인)
<제6선거구>
· 김희수(더불어민주당·66·전북특별자치도의회의원)
<제7선거구>
· 박형배(더불어민주당·54·정치인)
<제8선거구>
· 남관우(더불어민주당·67·전주시의회의원)
<제9선거구>
· 서난이(더불어민주당·39·전북특별자치도의회의원)
<제10선거구>
· 이명연(더불어민주당·60·전북특별자치도의회의원)
<제11선거구>
· 김남규(더불어민주당·67·무직)
<제12선거구>
· 노경만(더불어민주당·59·자영업)
△ 군산시
<제1선거구>
· 강태창(더불어민주당·69·전북특별자치도의회의원)
<제2선거구>
· 김동구(더불어민주당·61·전북특별자치도의회의원)
<제3선거구>
· 나종대(더불어민주당·60·제9대 군산시의회의원)
<제4선거구>
· 한준희(더불어민주당·42·개인사업자)
<제5선거구>
· 김우민(더불어민주당·58·정당인)
△ 익산시
<제1선거구>
· 최종오(더불어민주당·69·익산시의회의원)
<제2선거구>
· 조은희(더불어민주당·54·정치인)
<제3선거구>
· 김경진(더불어민주당·64·정당인)
<제4선거구>
· 한정수(더불어민주당·54·전북특별자치도의회의원)
<제5선거구>
· 김대중(더불어민주당·52·전북특별자치도의회의원)
△ 정읍시
<제1선거구>
· 임승식(더불어민주당·67·전북특별자치도의회의원)
<제2선거구>
· 염영선(더불어민주당·60·전북특별자치도의회의원)
△ 남원시
<제1선거구>
· 윤지홍(더불어민주당·65·남원시의회의원)
<제2선거구>
· 임종명(더불어민주당·57·전북특별자치도의회의원)
△ 김제시
<제1선거구>
· 김주택(더불어민주당·58·농업)
<제2선거구>
· 김영자(더불어민주당·63·정당인)
△ 완주군
<제1선거구>
· 윤수봉(더불어민주당·54·전북특별자치도의회의원)
<제2선거구>
· 권요안(더불어민주당·56·전북특별자치도의회의원)
△ 진안군
· 전용태(더불어민주당·57·전북특별자치도의회의원)
△ 무주군
· 유송열(더불어민주당·63·무직)
△ 장수군
· 장정복(더불어민주당·65·장수군의회의원)
△ 임실군
· 박정규(더불어민주당·62·전북특별자치도의회의원)
△ 순창군
· 장승필(더불어민주당·46·농업회사법인(주)명인본가 팀장)
△ 고창군
<제1선거구>
· 김성수(더불어민주당·49·세무사)
<제2선거구>
· 김정강(더불어민주당·62·무직)
△ 부안군
· 김창현(더불어민주당·56·정당인)
· 윤해아(더불어민주당·26·사회적협동조합 해시담 이사)
· 박수형(더불어민주당·35·회사원)
· 강정희(더불어민주당·58·(유)노블레스 사회적기업 대표이사)
· 박병철(더불어민주당·56·한국노총 전주시지역지부 의장)
· 이인숙(국민의힘·58·정당인)
· 김나영(조국혁신당·44·정당인)
△ 전주시
<가선거구> · 최용철(더불어민주당·50·전주시의회의원) · 김윤철(더불어민주당·69·전주시의회의원)· 채민석(조국혁신당·30·조국혁신당 전북특별자치도당 대변인)
<나선거구> · 장병익(더불어민주당·37·전주시의회의원) · 조우영(조국혁신당·64·무) · 이동문(더불어민주당·50·기업인)
<다선거구> · 김정명(더불어민주당·47·전주시의회의원) · 양영환(무소속·66·전주시의회의원) · 이남숙(더불어민주당·64·전주시의회의원) · 최주만(더불어민주당·68·전주시의회 부의장)
<라선거구> · 최명철(더불어민주당·69·전주시의회의원) · 최영심(무소속·56·교육공무직원)
<마선거구> · 진예찬(더불어민주당·32·개인사업자) · 김동헌(더불어민주당·38·전주시의회의원) · 김현덕(무소속·70·전주시의회의원)
<바선거구>
· 전윤미(더불어민주당·50·전주시의회의원) · 채영병(무소속·53·전주시의회의원) · 김성규(더불어민주당·48·전주시의회의원)
<사선거구>
· 이성국(더불어민주당·32·전주시의회의원) · 홍대규(조국혁신당·54·전북인권협의회 사무총장)
<아선거구>
· 김윤수(더불어민주당·43·정당인) · 최서연(더불어민주당·29·전주시의회의원)
<자선거구>
· 은영표(더불어민주당·60·정당인) · 최지은(더불어민주당·48·전주시의회의원) · 경현철(조국혁신당·49·조국혁신당 전북특별자치도당 조직국장)
<차선거구>
· 신동이(더불어민주당·39·자영업) · 온혜정(더불어민주당·50·전주시의회의원)
<카선거구>
· 김인철(더불어민주당·37·자영업) · 최한별(진보당·34·정당인) · 최명권(더불어민주당·55·전주시의회의원)
<타선거구>
· 신유정(더불어민주당·26·전주시의회의원) · 신인철(더불어민주당·35·정당인)
△ 군산시
<가선거구>
· 서동수(더불어민주당·60·군산시의회의원) · 임동준(더불어민주당·54·선유도에물들다 대표)
<나선거구>
· 서은식(더불어민주당·65·군산시의회의원) · 설경민(더불어민주당·46·군산시의회의원) · 윤요섭(조국혁신당·65·농업인)
<다선거구>
· 최경애(더불어민주당·61·동군산발전포럼 대표) · 이동현(더불어민주당·52·농민농약백화점 대표)
<라선거구>
· 최유정(더불어민주당·42·군산벨톤보청기원장) · 정도원(더불어민주당·43·더불어민주당 군산시 지역위원회교육연수위원장) · 김영란(더불어민주당·63·제9대 군산시의회의원)
<마선거구>
· 박광일(더불어민주당·52·군산시의회의원) · 김영일(더불어민주당·62·군산시의회의원) · 송미숙(더불어민주당·62·군산시의회의원)
<바선거구>
· 지해춘(더불어민주당·53·군산시의회의원) · 이영미(더불어민주당·51·사단법인 이음예술문화원 대표)
<사선거구>
· 김효주(더불어민주당·46·문화예술 일상 대표) · 윤신애(더불어민주당·57·군산시의회의원) · 오승철(더불어민주당·57·무직)
<아선거구>
· 김관우(더불어민주당·34·농업인) · 김경식(더불어민주당·58·군산시의회의원) · 서동완(무소속·56·군산시의회의원)
△ 익산시
<가선거구>
· 김미선(더불어민주당·62·익산시의회의원) · 장경호(더불어민주당·60·익산시의회 의원)
<나선거구>
· 이중선(더불어민주당·54·익산시의회의원) · 김충영(더불어민주당·63·익산시의회의원)
<다선거구>
· 강경숙(더불어민주당·67·익산시의회 부의장) · 박종대(더불어민주당·68·익산시의회의원)
<라선거구>
· 한창훈(더불어민주당·60·무직) · 조규대(무소속·70·익산시의회의원)
<마선거구>
· 정원상(더불어민주당·58·자영업) · 김영민(조국혁신당·41·장애인활동지원사 양성교육 전문강사)
<바선거구>
· 손문선(무소속·58·시민단체 대표) · 김선남(더불어민주당·50·자영업) · 정영미(더불어민주당·62·익산시의회의원)
<사선거구>
· 김숙영(더불어민주당·47·무직) · 유재구(더불어민주당·67·익산시의회의원) · 손진영(진보당·55·정치인)
<아선거구>
· 김순덕(더불어민주당·58·익산시의회 의원) · 조남석(조국혁신당·52·익산시의회의원) · 소길영(더불어민주당·59·익산시의회의원)
<자선거구>
· 박철원(더불어민주당·54·익산시의회의원) · 최재현(더불어민주당·43·익산시의회의원) · 황두관(더불어민주당·51·(주)더크린환경 대표)
△ 정읍시
<가선거구>
· 오명제(더불어민주당·64·정읍시의회의원) · 오승현(무소속·63·정읍시의회의원)
<나선거구>
· 김경섭(더불어민주당·65·축산업) · 이복형(무소속·66·축산업)
<다선거구>
· 황혜숙(더불어민주당·65·정읍시의회의원) · 한선미(더불어민주당·58·정읍시의회의원)
<라선거구>
· 최강술(더불어민주당·66·농업) · 김승범(무소속·72·정읍시의회의원)
<마선거구>
· 이남희(더불어민주당·64·정당인) · 이도형(무소속·58·정읍시의회의원) · 김석환(무소속·57·정읍시의회 의원)
<바선거구>
· 서향경(더불어민주당·58·정읍시의회의원) · 박일(더불어민주당·65·정읍시의회의원)
<사선거구>
· 정상섭(더불어민주당·61·정당인) · 김영현(더불어민주당·44·자영업(셀프빨래방 운영))
△ 남원시
<가선거구>
· 소태수(더불어민주당·64·남원시의회의원) · 조용수(더불어민주당·71·농업)
<나선거구>
· 손중열(무소속·61·남원시의회의원) · 양순철(더불어민주당·64·농업인)
<다선거구>
· 오동환(더불어민주당·68·남원시의회의원) · 마우천(더불어민주당·65·정당인) · 이상현(더불어민주당·57·정당인)
<라선거구>
· 이기열(더불어민주당·62·남원시의회의원) · 장병옥(더불어민주당·53·농업)
<마선거구>
· 김정현(더불어민주당·65·남원시의회의원) · 김한수(더불어민주당·65·남원시의회의원)
<바선거구>
· 한명숙(더불어민주당·60·남원시의회의원) · 오창숙(더불어민주당·60·남원시의회의원) · 최형욱(더불어민주당·55·정당인)
△ 김제시
<가선거구>
· 이정자(더불어민주당·59·김제시의회의원) · 유진우(무소속·59·농업) · 주상현(더불어민주당·60·김제시의회의원)
<나선거구>
· 최보선(더불어민주당·60·무직) · 김영자(더불어민주당·63·정당인) · 오승경(더불어민주당·56·김제시의회의원)
<다선거구>
· 김민완(더불어민주당·67·서교공인중개사대표) · 오상민(더불어민주당·58·자영업) · 장민우(더불어민주당·35·정당인)
<라선거구>
· 김진수(더불어민주당·59·행정사 김진수사무소 대표) · 문순자(더불어민주당·67·김제시의회의원) · 김승일(더불어민주당·43·김제시의회의원)
△ 완주군
<가선거구>
· 소병호(더불어민주당·54·농업인) · 이진영(더불어민주당·57·농업경영인) · 윤여연(조국혁신당·65·한국기업정보대표) · 유이수(더불어민주당·56·완주군의회의원)
<나선거구>
· 최광호(더불어민주당·42·완주군의회의원) · 성중기(더불어민주당·57·완주군의회의원) · 심부건(더불어민주당·55·완주군의회의원)
<다선거구>
· 김규성(더불어민주당·54·완주군의회의원) · 임귀현(무소속·66·농업인)
△ 진안군
<가선거구>
· 이루라(무소속·43·진안군의회의원) · 김민규(더불어민주당·54·진안군의회의원) · 손동규(무소속·61·진안군의회의원)
<나선거구>
· 이명진(무소속·64·정치인) · 이미옥(더불어민주당·63·진안군의회의원) · 김명갑(더불어민주당·64·진안군의회의원)
△ 무주군
<가선거구>
· 박희용(더불어민주당·49·농업인) · 이해양(더불어민주당·59·무주군의회의원) · 김주성(무소속·58·무직)
<나선거구>
· 육성훈(더불어민주당·52·농업인) · 김진수(무소속·54·농업) · 오광석(더불어민주당·46·무주군의회의원)
△ 장수군
<가선거구>
· 김광훈(더불어민주당·46·장수군의회의원) · 임정권(더불어민주당·66·농업인) · 정상득(더불어민주당·60·농업)
<나선거구>
· 임재성(무소속·71·자영업) · 문재표(더불어민주당·63·정당인) · 김남수(더불어민주당·61·농업)
△ 임실군
<가선거구>
· 김정흠(더불어민주당·58·임실군의회의원) · 정일윤(더불어민주당·68·임실군의회의원)
<나선거구>
· 김종수(더불어민주당·60·농업) · 임은두(더불어민주당·50·자영업)
<다선거구>
· 김종규(더불어민주당·61·임실군의회의원) · 김진환(조국혁신당·47·무직) · 라시열(더불어민주당·60·농업)
△ 순창군
<가선거구>
· 이성용(더불어민주당·53·순창군의회 후반기 부의장) · 김정숙(더불어민주당·57·순창군의회 후반기 행정복지위원장)
<나선거구>
· 오수환(더불어민주당·68·순창군의회의원) · 문완식(더불어민주당·63·무직)
<다선거구>
· 조태봉(더불어민주당·62·정당인) · 조정희(무소속·59·순창군의회의원) · 손종석(더불어민주당·55·순창군의회의원)
△ 고창군
<가선거구>
· 박성만(더불어민주당·59·고창군의회의원) · 이경신(더불어민주당·61·고창군의회의원) · 진남표(무소속·79·무직)
<나선거구>
· 박종열(더불어민주당·62·대명회사 부대표) · 임종훈(무소속·48·고창군의회의원)
<다선거구>
· 강상원(더불어민주당·66·무직) · 임정호(더불어민주당·67·고창군의회의원)
<라선거구>
· 김삼용(더불어민주당·57·농어업인) · 조규철(더불어민주당·59·고창군의회의원)
△ 부안군
<가선거구>
· 이강세(더불어민주당·57·부안군의회의원) · 김두례(더불어민주당·66·부안군의회의원) · 장은아(더불어민주당·56·무직)
<나선거구>
· 김원진(더불어민주당·64·정당인) · 오장환(더불어민주당·71·농업인)
<다선거구>
· 송희복(더불어민주당·58·자영업) · 김정군(조국혁신당·56·효병원장례식장 대표)
<라선거구>
· 이현기(더불어민주당·65·부안군의회의원) · 박태수(더불어민주당·58·부안군의회의원)
△ 전주시
· 김수민(더불어민주당·38·국회의원 선임비서관) · 정승인(더불어민주당·44·국회의원 6급 비서관) · 유시선(더불어민주당·56·사회복지사) · 이수진(조국혁신당·35·정당인)
△ 군산시
· 박다혜(더불어민주당·30·정당인) · 강수정(더불어민주당·61·강사) · 이화숙(조국혁신당·58·국립군산대학교 산업협력단 특임교수)
△ 익산시
· 한명란(더불어민주당·65·아이캔몬테소리유치원 영양사) · 이중연(더불어민주당·33·레시피몬스터 대표) · 강이나(조국혁신당·24·정당인)
△ 정읍시
· 김경란(더불어민주당·61·농업인) · 이슬비(조국혁신당·43·타라컨설팅 대표)
△ 남원시
· 전인숙(더불어민주당·52·청담스킨케어대표) · 노현이(조국혁신당·54·정당인)
△ 김제시
· 손정애(더불어민주당·59·농업) · 정경원(더불어민주당·47·무직)
△ 완주군
· 이미경(더불어민주당·61·정당인) · 이효진(조국혁신당·43·정당인)
△ 진안군
· 한효임(더불어민주당·43·정당인)
△ 무주군
· 오순덕(더불어민주당·56·무주군청 공무직)
△ 장수군
· 한선미(더불어민주당·57·정당인)
△ 임실군
· 박선옥(더불어민주당·59·정당인)
△ 순창군
· 한소용(더불어민주당·58·무직)
△ 고창군
· 최선례(더불어민주당·59·무직)
◇ 부안군
· 임정숙(민·58·농업인)
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