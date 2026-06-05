고객 명의로 휴대폰 몰래 개통해 소액결제⋯5억 7000만 원 편취한 30대 송치

군산경찰서 전경. /전북일보 DB

고객의 명의를 이용해 몰래 휴대폰을 개통하는 등 방식으로 5억 원이 넘는 금액을 편취한 30대가 검찰에 넘겨졌다.

군산경찰서는 사기‧사문서 위조 등 혐의로 A(30대)씨를 검찰에 불구속 송치했다고 5일 밝혔다.

A씨는 지난 2024년 11월부터 군산의 한 휴대폰 대리점에서 근무하면서 고객의 정보‧명의를 이용해 휴대폰을 몰래 개통하고 소액결제 금액 등을 가로챈 혐의를 받고 있다. 이와 함께 피해자들에게 개별적으로 돈을 빌리고 갚지 않은 경우도 있는 것으로 파악됐다.

지난해 6월부터 경찰에 관련 신고가 접수됐으며, 총 피해액은 5억 7000만 원에 달하는 것으로 조사됐다.

경찰은 신고가 접수된 69건 중 62건에 대해서 혐의가 있다고 보고 A씨를 검찰에 송치했다. 다만 피해자의 동의 아래 이뤄졌다고 판단되는 7건은 불송치 결정을 내린 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “지난 1일자로 사건을 모두 마무리하고 검찰에 송치했다”고 말했다.

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