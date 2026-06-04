밤하늘 수놓는 반딧불이…무주, 6월 신비탐사·플리마켓으로 여름 손님 맞는다

신비탐사 무주반디랜드 출발해 서식지로 플리마켓 3~7일 무주반디랜드에서 진행

상설프로그램화된 ‘반딧불이 신비탐사’. 무주군 제공

무주군이 상설 프로그램으로 운영하며 주목받고 있는 ‘반딧불이 신비탐사’가 운문산반딧불이 출현 시기에 맞춰 오는 14일까지 총 10회 진행된다. 특히 제14회 무주산골영화제(4~8일)와 맞물려 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

탐사객을 위한 다양한 즐길 거리도 마련된다. 군에 따르면 탐사 출발지인 무주반디랜드에서는 ‘2026 야간관광진흥도시 사업’ 지원을 받아 ‘반디플리마켓’이 열린다.

3일부터 7일, 10일부터 14일 오후 2시부터 8시까지 장이 펼쳐질 예정으로, 산나물비빔밥·묵사발 등 식사류와 떡볶이·어묵탕 등 분식, 아이스크림·무주대학찰옥수수 등 간식을 맛볼 수 있다. 또한 ‘도자기 반디 열쇠고리’, ‘반디 무드등’, ‘액막이 명태 초인종’ 등 공예·만들기 체험, ‘인형’·‘파우치’·‘양말목 공예’ 등 재활용 공예 체험, ‘우리 집 가훈 쓰기’·‘나만의 향수 만들기’ 등 감성·힐링 체험, ‘꽃다발’·‘테라리움’·‘다육식물’ 등 자연·식물 체험 공간도 마련된다. 이 밖에 기념사진 촬영 부스가 설치되며 ‘버블쇼’ 등 공연도 즐길 수 있다.

무주군청 김광용 관광육성팀장은 “반딧불이 탐사라는 단일 프로그램을 넘어 무주군 대표 관광지와 먹거리, 문화 콘텐츠를 한자리에서 즐길 수 있도록 구성했다”며 “탐사가 시작되기 전 ‘한국관광 100선’에 선정된 반디랜드를 둘러보시고, 다양한 먹거리와 체험도 즐기시면서 알찬 하루를 만들어 보시길 바란다”고 전했다.

이어 “반디플리마켓에는 지역 주민들이 참여할 예정으로 소득 창출에도 크게 기여할 것”이라며 “탐사 관광객뿐만 아니라 반디랜드를 찾는 방문객, 그리고 지역 주민까지 함께 어우러지는 프로그램이 될 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

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