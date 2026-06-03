김재준 후보 재산신고 정정내용, 군산 전 투표소 공고

선관위 이주현 후보 측 이의신청 인용···수정 재산내역 게시

더불어민주당 김재준 군산시장 후보의 재산신고 정정공고문이 3일 군산지역 74개 투표소에 게시됐다./사진=문정곤 기자

더불어민주당 김재준 군산시장 후보의 재산신고 정정공고문이 3일 군산지역 74개 투표소에 게시됐다.

공고문에는 후보자 등록 이후 정정된 김 후보의 재산신고 내용이 담겼으며, 유권자들은 투표소에서 이를 확인할 수 있게 됐다.

이번 공고는 조국혁신당 이주현 군산시장 후보 측이 김 후보의 재산신고 누락 의혹과 관련해 전북선거관리위원회에 이의를 제기한 데 따른 것이다.

이주현 후보 측은 지난달 31일 제출한 이의신청이 인용됐다는 사실을 군산시선거관리위원회로부터 전달받았다고 밝혔다.

앞서 이 후보는 김 후보의 서울 소재 아파트 임차보증금 등이 재산신고에서 누락됐다며 정정공고문 게시를 요구했다.

김 후보는 지난 1일 보도자료를 통해 “해당 사실을 인지한 즉시 선거관리위원회에 소명절차를 밟았으며, 정정이 필요한 모든 사항에 대해 자진정정을 투명하게 완료했다”며 “관련 법령과 절차에 따라 선거 당일 각 투표소에 정정공고문 부착 등의 방법으로 시민들에게 관련 수정사항이 전달될 수 있기를 희망한다”는 입장을 밝힌 바 있다.

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