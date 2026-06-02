이전기사
전북일보로고

전주시장 선거 '운명의 날' D-1…후보 3인 막판 총력전
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-06-02 18:36 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반

전주시장 선거 '운명의 날' D-1…후보 3인 막판 총력전

연합 웹승인 2026-06-02 17:05 수정 2026-06-02 17:05

Second alt text
[각 후보 선거사무소 제공 및 연합뉴스 자료사진]

6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 전북 전주시장 후보들이 막판 총력전을 펼쳤다.

더불어민주당 조지훈 후보는 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고 희생자들에 대한 애도의 뜻을 표하며 차분한 분위기 속에서 유세를 이어갔다. 

조 후보는 전날부터 42시간 무박 2일 일정의 '전력 질주 유세'를 진행하며 이날 오전 송천동 원예농산물공판장과 삼천동 농수산물시장, 환경관리원 완산구청 차고 등 현장 방문을 통해 지지세 결집에 주력했다.

진보당 강성희 후보는 '평범한 시민의 이름으로 전주를 바꾸겠다'는 슬로건을 내걸고 시민들에게 투표 참여를 호소했다.

강 후보는 기득권 청산과 민생 정치를 강조하며 지지층의 투표를 독려했다.

무소속 김광종 후보는 속도감 있는 공약 실천을 앞세워 독자적인 행보를 이어갔다. 

김 후보는 이날 사회관계망서비스 라이브 방송에 이어 부채청산위원회를 비롯한 6대 위원회 신설, 전 시민 지원금 지급, 서민 부채 인수 등 파격적인 공약을 제시했다. 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

연합 yonhap@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 인터넷신문등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr