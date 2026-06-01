이성윤 “민주당 승리가 이재명 정부 성공”…김관영 후보 사퇴 촉구

이성윤 의원 “전북 발전 골든타임 살리려면 민주당 원팀 승리 필요” “이재명 대통령 선거 이용은 도민 기만”…김관영 무소속 후보 직격

이성윤 더불어민주당 최고의원.

이성윤 더불어민주당 최고의원(전주을)이 1일 “민주당의 승리가 곧 이재명 정부의 성공”이라며 전북도민들에게 민주당 후보 지지를 호소했다.

이 의원은 이날 전북도의회에서 기자회견을 열고 “전북에서 민주당 후보가 승리해야 이재명 대통령의 국정 동력을 확보할 수 있다”며 “민주당과 이재명 정부는 내란 청산과 개혁 완수, 민생 안정이라는 목표를 향해 함께 가는 관계”라고 밝혔다.

그는 “전북에서 민주당이 승리해야 이재명 대통령도, 대한민국도 승리한다”며 “이번 선거는 전북 발전의 골든타임을 살릴 수 있는 중요한 선거”라고 강조했다.

이 의원은 이재명 정부 출범 이후 새만금 개발과 현대차 새만금 9조원 투자, 피지컬 AI 사업 추진 등이 본궤도에 올랐다고 평가했다.

또 “전북 출신 인사들이 장관과 민주당 지도부에 대거 진출한 것도 이재명 정부 출범 이후 가능해진 변화”라며 “전북 발전의 절호의 기회를 반드시 살려야 한다”고 주장했다.

이날 이 의원은 이원택 민주당 후보의 경쟁 상대인 김관영 무소속 후보를 향한 비판도 쏟아냈다.

이 의원은 “김 후보가 이재명 대통령과 무소속 출마를 사전에 교감했다는 허위 사실을 유포하고도 ‘유감’이라는 말로 넘어가려 하고 있다”며 “청와대가 두 차례에 걸쳐 사실이 아니라고 밝힌 만큼 도민과 대통령에게 사과해야 한다”고 말했다.

이어 “민주당 밖에서 대통령을 선거에 이용하는 것은 전북도민을 기만하는 행위”라며 “김 후보는 즉각 사과하고 후보직에서 물러나야 한다”고 주장했다.

이 의원은 또 최근 전북대 유세장 난입 사건을 언급하며 “경찰은 공직선거법 위반 혐의로 수사 중인 해당 사건의 배후 세력을 철저히 규명해야 한다”고 촉구했다.

그러면서 “전북도민의 선택이 이재명 정부의 성공과 전북 대도약의 출발점이 될 것”이라며 “민주당 원팀 승리로 전북 발전의 골든타임을 반드시 살려야 한다”고 덧붙였다.

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