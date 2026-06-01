“전북은 민주당 사유물 아니다”···권리당원들, 중앙당 개입 중단 촉구

장기철 전 정읍지역위원장을 비롯한 민주당 전북 권리당원들이 1일 전북도의회 앞에서 기자회견을 갖고 있다. /독자 제공

6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 더불어민주당 전북도당 권리당원들이 중앙당의 선거 개입 중단과 윤준병 전북도당위원장의 즉각 사퇴를 요구하고 나섰다. 선거 막판까지 이어지는 공천 후유증과 당내 갈등이 공개 충돌 양상으로 번지면서 민주당 전북 조직의 균열이 수면 위로 드러나는 모습이다.

장기철 전 정읍지역위원장을 비롯한 민주당 전북 권리당원들은 이날 전북도의회 앞에서 기자회견을 열고 “중앙당과 도당의 불공정한 깜깜이 공천, 잇따른 실책이 도민들의 마음에 상처를 남기며 선거를 어렵게 만들고 있다”며 “전북 선거를 더 이상 중앙당의 정치 실험장으로 만들어서는 안 된다”고 주장했다.

당원들은 최근 전북도당이 도내 곳곳에 내건 현수막 논란을 정면으로 겨냥했다. 이들은 “제명된 도지사 후보를 견제하겠다며 내건 현수막이 옥외광고물법 위반으로 수시간 만에 철거되는 수모를 겪었다”며 “지도부의 사당화를 지키기 위해 권리당원들이 낸 당비를 무책임하게 낭비한 행태를 묵과할 수 없다”고 비판했다.

중앙당 지도부에 대한 불만도 쏟아냈다.

당원들은 사전투표를 하루 앞두고 조승래 사무총장이 내린 긴급 소집 지시를 거론하며 “현장의 현실을 외면한 전형적인 탁상행정”이라고 주장했다. 이어 “지역에서 표심을 얻기 위해 뛰는 후보들은 민심과 싸우고 있는데 중앙당은 명령과 통제만 반복하고 있다”며 “정청래 지도부가 이번 공천을 ‘4무(無)·4강(强) 공천’이라고 자평하지만 전북에서는 누구도 그렇게 평가하지 않는다”고 밝혔다.

비판의 화살은 윤준병 전북도당위원장에게 집중됐다.

당원들은 윤 위원장을 이번 공천 파동의 책임자로 규정하며 “도지사 후보 경선 결과인 49 대 51 수치를 공개해 당내 갈등을 증폭시킨 장본인”이라고 지목했다. 이어 “안호영 의원과 고준식 진안군수 후보의 단식 등 공천 후폭풍이 곳곳에서 이어지고 있음에도 쇄신은커녕 유세차에 올라 표를 떨어뜨리고 있다”며 “정치적 책임을 지고 즉각 물러나야 한다”고 촉구했다.

당원들은 요구가 받아들여지지 않을 경우 법적 대응도 불사하겠다고 경고했다.

이들은 “당비 반납 소송과 함께 불법 현수막 사태로 발생한 손실 비용에 대한 구상권 청구 소송을 추진하겠다”며 “전북은 민주당의 사유물이 아니다. 중앙당은 더 이상 전북 선거에 개입하지 말라”고 밝혔다.

선거를 불과 이틀 앞둔 시점에 당원들의 공개 반발이 터져 나오면서 민주당 전북도당은 또다시 내홍에 휩싸이게 됐다. 공천 논란과 후보 갈등, 지도부 책임론이 선거 막판까지 이어지면서 민주당의 전통적 지지 기반인 전북 민심에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 보인다.

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